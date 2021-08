Attinghausen Gemeinderat hat zwei neue Mitglieder Daniel Triolo und Sebastian Häring wurden in stiller Wahl in den Gemeinderat gewählt. Ein Sitz ist noch vakant.

Turnusgemäss stehen in Attinghausen Wiederwahlen im Gemeinderat an. So wurde fristgerecht ein Wahlvorschlag mit folgenden Nominationen eingereicht: Präsidentin Anita Zurfluh (bisher), Mitglied Michael Müller (bisher), Mitglied Zita Stadler (bisher) und Mitglied Thomas Tresch (bisher). Neu im Gemeinderat sind die Mitglieder Daniel Triolo und Sebastian Häring.

Der Gemeinderat hat die Nominierten am 24. August als in stiller Wahl gewählt erklärt. Er gratuliert den Gewählten herzlich und bedankt sich für die Bereitschaft zur Ausübung eines öffentlichen Amtes. Der ordentliche 1. Wahlgang für den noch vakanten Sitz im Gemeinderat wird am 26. September erfolgen. Ein allfälliger 2. Wahlgang wird voraussichtlich auf den 28. November 2021 angesetzt. (pd/RIN)