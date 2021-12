Attinghausen Kirchgemeinde sucht intensiv nach neuem Pfarrer Die Suche nach einem neuen Attinghauser Pfarrer läuft auf Hochtouren. Nach dreizehn engagierten Jahren wurde ausserdem Verwalterin Erika Dittli verabschiedet. Luzia Gisler wird ihr Amt übernehmen.

30 Personen besuchten kürzlich die Kirchgemeindeversammlung in Attinghausen. Nach einem kurzen Gebet begrüsste Kirchenratspräsident Philippe Waridel die Anwesenden zur Budget- und Wahlgemeinde, besonders hiess er die Mitglieder des Landeskirchenrats Sibylle Zurfluh, Peter Stadler und Alex Christen sowie die Landräte Markus Zurfluh und Ruedy Zgraggen willkommen.

Der neue Kirchenrat; von links: Michael Zgraggen, Peter Stadler, Philippe Waridel, Luzia Gisler, Priska Walker-Imhof, Pfarrer Franz Imhof. Bild: PD

Nach dem Verlesen des Protokolls präsentierte Verwalterin Erika Dittli gewohnt speditiv und kompetent das Budget 2022. Dieses sieht mit einem Aufwand von 524'800 Franken und einem Ertrag von 544'600 Franken einen Ertragsüberschuss von 19'800 Franken vor. Infolge der Demission von Pfarrer Franz Imhof und im Hinblick auf die Anstellung eines neuen Pfarrers wurden entsprechende Budgetpositionen vorgesehen. Zudem stehen Unterhaltsarbeiten im Pfarrhaus und Brückenhaus an, wie der Attinghauser Kirchenrat in der Mitteilung schreibt.

Innenraum der Kirche soll renoviert werden

Aufgrund der Budgetgemeinde vor einem Jahr präsentierte Dittli auch den neu erstellten Finanzplan des Kirchenrats, insbesondere die Mittelflussrechnung, welche die vorgesehenen Investitionen für die nächsten fünf Jahre enthält. Unter anderem ist 2023 eine Innenrenovation der Kirche (Heizung, Bänke, Wände) und 2024 eine Revision der Kirchenorgel geplant. 2025 wird voraussichtlich das Brückenhaus aussen saniert werden müssen. Infolge der aktuellen finanziellen Situation und unter Berücksichtigung des Finanzplans beantragte der Kirchenrat eine Senkung des Steuerfusses von 133 auf 120 Prozent. Der neue Steuerfuss und das Budget wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Traktandiert war auch ein Antrag von Fini Püntener, die in der Kapelle St.Wendelin in der Waldnacht auf dem Brüsti ein elektrisches Kirchengeläut installieren möchte. Nach der Präsentation des Antrags und einer kurzen Diskussion stimmte die Versammlung dem Antrag mit 19 zu 4 Stimmen grossmehrheitlich zu. Der Kirchenrat wird die Investition in Höhe von voraussichtlich 15'000 Franken in das Budget 2023 aufnehmen.

Pfarrer-Nachfolge noch nicht bekannt

Gegen Ende der Versammlung informierten Philippe Waridel und Franz Imhof, dass die Suche nach einem neuen Pfarrer auf Hochtouren laufe. Zurzeit sei die Stelle auf kath.ch bis Ende November ausgeschrieben. Aufgrund dessen könne der Kirchenrat auch noch keine näheren Angaben machen. Er sei aber mit grossem Einsatz daran, einen würdigen Nachfolger zu finden. Die Tatsache, dass die Stelle ausgeschrieben sei, sei zudem ein «positives Zeichen, welches bestätige, dass die Pfarrei Attinghausen weiterhin eigenständig bleibt», so der Kirchenrat.

Nach 13 Jahren im Kirchenrat, davon zwölf als Verwalterin, demissionierte Erika Dittli. Sie bedankte sich bei den Ratskolleginnen und -kollegen sowie bei allen, die in irgendeiner Funktion in und um die Kirche tätig sind und bei den Handwerkern für die stets konstruktive und angenehme Zusammenarbeit. Als Nachfolgerin stellte sich Luzia Gisler zur Verfügung. Sie ist seit einem Jahr bereits Mitglied des Kirchenrats. Für eine weitere Amtszeit liessen sich zudem Pfarrer Franz Imhof und Vizepräsident Peter Stadler wählen. Dem Kirchenrat gehören weiter an: Präsident Philippe Waridel, Aktuarin Priska Walker-Imhof sowie Michael Zgraggen als beratendes Mitglied.

Die abtretende Verwalterin Erika Dittli und Präsident Philippe Waridel. Bild: PD

Zum Ende der Versammlung bedankten sich Franz Imhof und Philippe Waridel bei den Anwesenden und bei allen Personen, die sich für die Kirchgemeinde und die Pfarrei Attinghausen einsetzen. Besonders bedankten sie sich im Namen der ganzen Kirchgemeinde bei Erika Dittli für ihre langjährige und hervorragende Arbeit als Verwalterin, speziell für ihren grossen Einsatz bei der Renovation des Pfarrhauses, und überreichten ihr ein Geschenk. (pd/RIN)