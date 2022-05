Attinghausen Kirchgemeinde verabschiedet Attinghauser Pfarrer Franz Imhof Seit fast 30 Jahren ist Franz Imhof als Pfarrer in Attinghausen tätig. An der Kirchgemeindeversammlung wurde ihm für sein langjähriges Engagement gedankt. Mit Erich Camenzind ist auch ein Nachfolger gefunden.

41 Personen trafen sich kürzlich zur Kirchgemeindeversammlung in Attinghausen sowie zum offiziellen Abschied von Pfarrer Franz Imhof und Pfarrköchin Klara Niederberger. Nach einem kurzen Gebet begrüsste der Kirchenratspräsident Philippe Waridel die Anwesenden.

Hinten von links im Uhrzeigersinn: Priska Walker, Luzia Gisler, Michael Zgraggen, Klara Niederberger, Pfarrer Franz Imhof und Peter Stadler sowie Präsident Philippe Waridel (vorne). Bild: PD

Ein letztes Mal informierte Pfarrer Franz Imhof die Versammlung über die kommenden Anlässe in der Pfarrei. Insbesondere wies er auf die Firmung, den Bittgang ins Riedertal und die Prozession an Auffahrt hin. Da nun wieder die normale Lage eingekehrt ist, hofft er, dass in diesem Jahr auch wieder mehr Leute an den Anlässen teilnehmen, wie es in der Mitteilung der Kirchgemeinde heisst. Zudem teilte er den Anwesenden mit, dass ihm ein grosser Stein vom Herzen fiel, als mit Pfarrer Erich Camenzind eine Nachfolge für die Pfarrei Attinghausen gefunden werden konnte. Dieser Erleichterung schloss sich auch Philippe Waridel an.

Ertragsüberschuss wegen Einsparungen im Coronajahr

Erstmals präsentierte die neue Verwalterin Luzia Gisler die Jahresrechnung und konnte für das vergangene Jahr von einem sehr guten Rechnungsabschluss berichten. Die Rechnung wies bei einem Aufwand von 479’488 Franken ein Ertragsüberschuss von 116’170 Franken aus. Dieser ergab sich einerseits aus Mehreinnahmen bei den Steuern, da 2021 noch mit dem höheren Steuerfuss von 133 Prozent gerechnet wurde (an der vergangenen Versammlung beschloss die Kirchgemeinde eine Senkung des Steuerfusses auf 120 Prozent ab dem Jahr 2022). Andererseits hätten sich aufgrund der Coronapandemie auch Einsparungen ergeben, da weniger Aushilfen nötig waren oder kein Bittgang, keine Apéros und auch keine Anlässe wie beispielsweise das Fest zur Kilbi stattfanden.

Gegen Ende der Versammlung meldete sich Josef Zurfluh zu Wort und dankte Pfarrer Franz Imhof im Namen der ganzen Kirchgemeinde für seinen langen, treuen und wichtigen Dienst für die Kirchgemeinde und die Pfarrei Attinghausen. Er dankte auch Pfarrköchin Klara Niederberger für ihre wertvolle Arbeit und Unterstützung. Beide seien ein starkes Team, welches für Attinghausen viel Gutes getan habe. Für die Zukunft wünschte er ihnen eine etwas ruhigere Zeit und beste Gesundheit.

Viel zur Entwicklung der Pfarrei beigetragen

Diesem Dank und den Wünschen schloss sich auch Philippe Waridel an. Sichtlich gerührt erzählte Waridel, wie er als Ministrant Pfarrer Franz Imhof bei seiner Pfarrinstallation kennen gelernt hat. Nun falle es ihm schwer, ihn als Kirchenratspräsident verabschieden zu müssen. Er betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass ein Pfarrer fast 30 Jahre in der gleichen Pfarrei tätig sei. In dieser Zeit hätte es viele schöne Erlebnisse und Begegnungen gegeben und Pfarrer Franz Imhof und Klara Niederberger hätten viel zur Entwicklung der Kirchgemeinde und der Pfarrei beigetragen. In Attinghausen würden sie daher immer mit offenen Armen empfangen werden.

Pfarrer Franz Imhof bedankte sich für die lieben Worte. Er betonte aber auch, dass er kein Freund von grossen Abschieden sei, daher beschränkte er sich auf einen grossen Dank an alle in der Pfarrei Attinghausen. Besonders dankte er jedoch Klara Niederberger. Ohne ihre Unterstützung wäre seine langjährige Tätigkeit nicht möglich gewesen. Der Kirchenrat überreichte danach beiden ein Geschenk im Namen der ganzen Kirchgemeinde. Im Anschluss an die Versammlung servierte der Kirchenrat einen Apéro zum Abschied von Pfarrer Franz Imhof und Klara Niederberger. Dies bot allen Anwesenden die Gelegenheit zum Gespräch und zur Erinnerung an die gemeinsamen Erlebnisse der vergangenen Jahre. (pd/RIN)