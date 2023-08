Attinghausen/Seedorf Staub aus der Deponie Eielen: Gewisse Messwerte sind «teilweise ausserordentlich» Im Landrat ist er vor kurzem Thema gewesen, für die Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung schon länger: der Feinstaub aus der Schlackendeponie Eielen. Die Werte werden laufend gemessen und näher untersucht.

Bis nach Seedorf würde der Feinstaub aus der Schlackendeponie Eielen in Attinghausen geweht, wenn der Föhn blase. Das schreibt der Bürgler SVP-Landrat Hansueli Gisler in einer Anfrage, die er am Mittwoch im Landrat eingereicht hat.

Die Deponie Eielen bei Attinghausen. Bild: Urs Hanhart (8. Februar 2019)



Gisler wollte vom Regierungsrat unter anderem wissen, ob dieser Staub unbedenklich für die Gesundheit von Mensch und Tier sei. Zwar habe man bisweilen erhöhte Messwerte festgestellt, so die Antwort des Regierungsrates. Diese würden in Siedlungsgebieten jedoch unter dem vorgegebenen Grenzwert liegen.

Die Betreiberin der Deponie, die Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri (Zaku), beschäftige sich schon länger mit der Thematik, wie Verwaltungsratspräsident Marc Rothenfluh auf Anfrage sagt. Im Mai letzten Jahres habe man in Absprache mit dem Amt für Umweltschutz eine Messkampagne gestartet, um das Ausmass der Staubverwehungen in der direkten und weiteren Umgebung zu untersuchen. Dazu wurden Messgeräte an vier Standorten in Attinghausen und Seedorf platziert. Rothenfluh sagt:



«Im Wohngebiet Obere Postmatte in Seedorf haben wir keine gross erhöhte Belastung festgestellt.»

Anders präsentiert sich die Situation am Palanggenbach direkt gegenüber des Steinbruchs, wo die gemessenen Werte höher ausgefallen seien. Nach einer näheren Analyse habe sich gezeigt: «Dort dürfte auch Staub aus dem Steinbruch enthalten sein.» Um die «teilweise ausserordentlichen Messwerte» erklären zu können, seien an diesem Standort aber noch weitere Abklärungen mit einem zusätzlichen Messgerät im Gange, welches tägliche Messwerte aufzeichnen kann.

Bewässerung mit Schneekanonen

Weiter spricht Rothenfluh von zwei Messstandorten in Attinghausen nahe der Deponie, die zeitweise eine erhöhte Staubkonzentration mit darin enthaltenen Metallwerten aufweisen würden. Dieser Staub dürfte aus der Deponie stammen. Über das Jahr hinweggesehen, seien die Metallwerte unter dem gesetzlichen Grenzwert. Die Mittelwerte einzelner Monate würden jedoch darüberliegen. «Über die Konsequenzen der während einem Jahr gesammelten Messwerte sind wir in Kontakt mit dem Amt für Umweltschutz. Bereits wurden aber die Aufträge für weitere Messungen an eine unabhängige Messfirma erteilt», so Rothenfluh weiter. «Wir wollen auch herausfinden, wie stark der Einfluss unseres Betriebs bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen auf die Staubverfrachtung in der Umgebung genau ist.»

Marc Rothenfluh, Verwaltungsratspräsident der Zaku. Bild: PD/Valentin Luthiger

Seit mehreren Jahren versuche man, mit verschiedenen Massnahmen den Staub einzudämmen. So würden die Fahrflächen der Lastwagen und Maschinen zur und auch auf der Deponie bewässert, und mehrere Staubbindungsanlagen, bestehend aus umgebauten Schneekanonen, seien auf dem Gelände im Einsatz:

«Die Massnahmen zur Staubbekämpfung werden mit hoher Priorität laufend optimiert.»

Auch sei man mit betroffenen Einwohnern in Kontakt. Klar sei aber auch: «Völlig staubfrei kann man so eine Deponie nicht betreiben.»

Die Deponie ist ausserdem von einem Damm umgeben, der verhindern soll, dass zu viel Staub den Weg herausfindet. «Aktuell wird der südliche Abschlussdamm der Deponie hochgezogen, damit die Staubverfrachtung bei Nordwind eingeschränkt werden kann.»