Attinghausen Silvia Arnold-Loosli ist neues Mitglied des Attinghauser Gemeinderats In stiller Nachwahl wurde nun auch der letzte vakante Platz im Gemeinderat besetzt. Silvia Arnold-Loosli wird das Amt ab dem 1. Januar übernehmen.

Im Rahmen einer stillen Nachwahl wurde Silvia Arnold-Loosli am 26. Oktober in den Gemeinderat von Attinghausen gewählt. Die Attinghauserin werde den vakanten Sitz ab dem 1. Januar besetzen, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Der Gemeinderat ist für die kommende Amtsperiode wieder vollzählig

Der Gemeinderat freue sich, dass er für die Amtsperiode 2022/2023 wieder vollzählig sei. Mitglieder sind dabei die bisherige Präsidentin Anita Zurfluh und die bisherigen Mitglieder Michael Müller, Zita Stadler und Thomas Tresch. Die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder heissen Daniel Triolo, Sebastian Häring und Silvia Arnold-Loosli. (mah)