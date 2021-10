Attinghausen Über drei Tonnen Abfälle sind am Samstag entsorgt worden – darunter auch viele Waffen und Sprengstoff Der Sammeltag hat die Zaku im Auftrag des Bundesamts für Umweltschutz organisiert. Auch die Kantonspolizei Uri war zugegen.

In der Eielen können das ganze Jahr über Gifte entsorgt werden. Bild: PD

Im Verlaufe der Jahre stauen sich zu Hause viele Abfälle an – halb leere Farbtöpfe vom Renovieren eines Möbelstücks, abgelaufene Medikamente – oder auch Waffen und Sprengstoff, wie in einer Medienmitteilung der Zentralen Organisation für die Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri (Zaku) hervorgeht. Der Hintergrund: Die Zaku hat im Auftrag des Amts für Umweltschutz in der Eielen in Attinghausen am vergangenen Samstag einen Giftsammeltag organisiert. Dabei wurden laut Angaben der Zaku insgesamt 3,1 Tonnen Abfälle aus Privathaushalten und «eine beträchtliche Anzahl Waffen, Munition und Sprengstoff» abgegeben.

Der Sammeltag, der finanziell von der Umweltbehörde unterstützt wurde, richtete sich an private Haushalte aus dem ganzen Kanton. Die Giftabfälle aus Estrich und Keller konnten dabei gratis abgegeben werden. Rund 250 Personen haben vom Angebot Gebrauch gemacht.

Acht Kilogramm Sprengstoff wurden abgegeben

Gemäss der Zaku hat den grössten Anteil der abgegebenen Abfälle Farben und Lacke ausgemacht. Doch auch Säuren, Laugen, Medikamente und seltenere, aber nicht minder umweltgefährdende Stoffe wurden angeliefert. Darüber hinaus fand das Angebot der Kantonspolizei Uri, Waffen, Munition und Explosivstoffe abzugeben, grossen Zuspruch: Die Polizei hat 15 Waffen, 30 Kilogramm Munition, sechs Kilogramm Pyrotechnik, acht Kilogramm Sprengstoff und 13 Sprengzünder entgegengenommen. Alle Abfälle wurden auf Platz von Fachleuten beurteilt und der richtigen Entsorgung zugewiesen.

«Der grosse Andrang am Samstag zeigte, dass ein jährlicher Sammeltag einem grossen Bedürfnis der Urner Bevölkerung entspricht»,

heisst es in der Medienmitteilung weiter. Was viele laut Zaku nicht wissen: Privathaushalte können auch ausserhalb des Sammeltags Giftabfälle während der Öffnungszeiten der Sammelstelle Eielen gratis abgeben. Waffen, Munition und Explosivstoffe nimmt die Kantonspolizei während des ganzen Jahres nach Voranmeldung an. (zgc)