Attinghauser Kilbi ermöglicht Begegnungen An der alljährlichen Kilbi gibt es ein Spielangebot, einen «Missionsjass »und das SRK Uri stellt sich vor. Es werden noch Kuchenbäcker gesucht.

Die Kilbi in Attinghausen findet bei schönem Wetter auf dem Schulhausplatz statt. (Bild: Corinne Glanzmann, 10. Juli 2018)

(ml) Am Sonntag, 22. September, findet die alljährliche Kilbi in Attinghausen statt, die als Begegnungstag der Gemeinde gestaltet ist. Nach dem Festgottesdienst mit Totenehrung ist die Bevölkerung zum Apéro auf den Schulhausplatz eingeladen. Das Kilbiteam serviert zu günstigen Preisen Chabis mit Schaffleisch und andere Kilbispezialitäten.

Die Jungwacht hat für Kinder und Jugendliche ein Spielangebot vorbereitet und die Missionsgruppe betreut ihren Stand. Jassbegeisterte können beim «Missionsjass» ihr Können testen und unterstützen so die Missionsarbeit von Schwester Carina. Ab 11 Uhr steht der Infobus des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Uri auf dem Chilbigelände, wo Fachpersonen die Angebote des SRK Uri vorstellen und Fragen beantworten.

Der Kilbianlass findet bei jedem Wetter statt, entweder auf dem Schulhausplatz oder in der Aula. Mit dem Reingewinn aus dem Kilbibetrieb und der Tombola werden die Jugendarbeit und andere pfarreiliche Projekte unterstützt. Wer einen Kuchen backen will, kann sich bei Anni Gisler (Telefon 041 870 86 12) melden werden. Die Kuchen können noch am Sonntagmorgen abgegeben werden.