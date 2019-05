Attinghauser Kirchenrat haushaltet sparsam Die Jahresrechnung der Kirchgemeinde ist positiv. Die Versammlung wurde auch zum Anlass genommen, um auf die Firmung im nächsten Jahr zu blicken.

(pd/ml) Am Dienstagabend, 30. April, trafen sich 25 Personen zur Kirchgemeindeversammlung in Attinghausen. Nach einem kurzen Gebet begrüsste der neue Kirchenratspräsident Philippe Waridel die Anwesenden. Einen besonderen Willkommensgruss richtete er an die Mitglieder des Grossen Landeskirchenrates Erika Dittli und Sibylle Zurfluh sowie die Landräte Markus Zurfluh und Ruedi Zgraggen.

Nach dem Verlesen des Protokolls der letzten Kirchgemeindeversammlung durch die neue Sekretärin Priska Walker präsentierte die Verwalterin Erika Dittli die Jahresrechnung. Diese weist bei einem Ertrag von 559'473,10 Franken und einem Aufwand von 549'526,92 Franken ein Ertragsüberschuss von 9946,18 Franken aus.

Das positive Ergebnis der Jahresrechnung ist vor allem auf den haushälterischen Umgang des Kirchenrats mit den öffentlichen Geldern zurückzuführen. Gleich bei mehreren Positionen fielen die Aufwände geringer aus als budgetiert.

Die Rechnungsprüfungskommission, vertreten durch Werner Mulle, lobte einmal mehr die sauber geführte Buchhaltung und die gewissenhafte Arbeit von Erika Dittli und empfahl, die Rechnung zu genehmigen. Die Versammlung beschloss daraufhin einstimmig die Genehmigung der Rechnung 2018.

Eleganti spendet voraussichtlich Firmung

Gegen Ende der Versammlung dankte Pfarrer Franz Imhof allen, die in der Kirche mittragen, mithelfen und mitbeten. Einen besonderen Dank richtete er dabei an Fabienne Baumann, welche auch in diesem Jahr die Kinder auf ihre erste heilige Kommunion vorbereitete.

Pfarrer Franz Imholz orientierte zudem die Versammlung über die Firmung im nächsten Jahr, welche voraussichtlich von Weihbischof Marian Eleganti gespendet wird. Abschliessend bedankte sich auch Kirchenratspräsident Philippe Waridel bei allen Anwesenden und konnte die Versammlung schliessen.