Attinghauser Turnerinnen ehren Mitglieder Der Damen- und Frauenturnverein blickt auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück. An der Generalversammlung konnte ein neues Ehrenmitglied gefeiert werden.

Drei Personen konnte die Präsidentin an der GV ehren: (von links) Trudi Wyser (50 Jahre Mitgliedschaft), Marlen Tresch (neues Ehrenmitglied), Regula Epp (Präsidentin), Olga Arnold (40 Jahre Mitgliedschaft). (Bild: PD)

(pd/ml) Der Damen- und Frauenturnverein Attinghausen traf sich am vergangenen Montag zur 54. Generalversammlung. Präsidentin Regula Epp begrüsste die rund 40 Turnerinnen und Gäste im Restaurant Hotel Krone. Im vergangenen Vereinsjahr erlebten die Turnerfrauen sowie viele Kinder und Jugendliche in der Damen- und Meitliriege, der neu gegründeten Jugendgruppe, sowie im Muki-Turnen gemeinsame Momente. Die Leiterinnen leisteten dafür rund 416 Stunden.

Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Reise nach Rheinfelden. Eine Wanderung entlang des «Chriesi-Weges», eine Schifffahrt auf dem Rhein und die Besichtigung der Brauerei Feldschlösschen trugen zum gelungenen Wochenende bei.

Heisse Temperaturen lockten ins Freie

Neben den gewöhnlichen Turnstunden in der Halle waren die Turnerinnen auch regelmässig draussen unterwegs, sei es beim Walken, wenn es in der Halle zu heiss war, bei der Surenen-Wanderung oder beim Eisstockschiessen in Andermatt. Wettkampfmässig ging es beim Bowlen in Flüelen und bei den Jüngeren Mitgliedern am Jugitag und an den Crossläufen zur Sache. Ein gemeinsamer Abend führte die Damenriege zusammen mit der Jugendgruppe nach Morschach zum Baden sowie Squash und Badminton spielen.

Auch die Jüngsten erlebten im Muki-Turnen mit ihren Müttern abwechslungsreiche Turnstunden, wie zum Beispiel zu den Themen Wintersport, Baustelle, Frühlingserwachen, Bauernhof und Recycling. Einmal sorgte das Gespenst Hubertus für eine gruselige Turnstunde.

Attinghausner Vereine organisieren Jugitag

Für die abgetretene Leiterin Angela Wyrsch komplettieren Barbara Zurfluh und Barbara Imhof das Muki-Team ab diesem Jahr. Zum Leiterteam der Jugendgruppe stiess neu Stefanie Huwyler. Die Zusammensetzung des Vorstands bleibt im neuen Jahr gleich. Erneuerungswahlen für weitere zwei Jahre standen an für Präsidentin Regula Epp, Aktuarin Zilia Imhof und die Hauptleiterin der «Meitliriege» Annemarie Wyrsch. Die Präsidentin bedankte sich an der Versammlung bei den Hauptleiterinnen der einzelnen Riegen Doris Imhof (Damenriege), Annemarie Wyrsch («Meitliriege»), Petra Traxel (Jugendgruppe) sowie Sabina Zgraggen (Muki-Turnen) für die Organisation und den Einsatz.

Nebst den fleissigsten Turnerinnen Agi Baumgartner, Zilia Imhof und Regula Epp wurden auch Jubilarinnen geehrt: Olga Arnold für 40 Jahre und Trudi Wyser für 50 Jahre. Für ihr langjähriges Engagement – darunter 25 Jahre als Kassier – ist Marlen Tresch zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Im neuen Vereinsjahr findet am 8. Juni der Jugitag 2019 in Attinghausen statt. Der Turnverein organisiert den Grossanlass zusammen mit dem Damen- und Frauenturnverein.