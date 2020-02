Attinghausner Landräte in stiller Wahl bestätigt Mit drei Nominationen sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen worden, als Sitze zu besetzen sind.

(ml) Für die Landratswahlen vom 8. März sind in Attinghausen bis zum Ablauf der Anmeldefrist vom 20. Januar zwei Wahlvorschläge seitens der Ortsparteien mit folgenden Nominationen eingereicht worden: Landrat Ruedy Zgraggen, Gändli 18, bisher, CVP, Landrat Alois Zurfluh, Schweinsberggasse 7, bisher, CVP, und Landrat Markus Zurfluh, Rüti 13, bisher, FDP. Die Nominationen stützen sich auf die Bestimmungen der Gemeindeordnung Attinghausen, des kantonalen Gesetztes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte sowie die vom Gemeinderat Attinghausen am 19. November 2019 erlassenen Weisungen über die Landratswahlen.

Da nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen worden sind, als Sitze zu besetzen sind, sind die vorgeschlagenen Personen unbestritten. Der Gemeinderat hat deshalb an seiner Sitzung vom 4. Februar diese als in stiller Wahl gewählt erklärt, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Attinghausen heisst.