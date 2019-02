Auch die Jüngsten Urner Schwimmer kämpfen um Siege

Am Mehrkampf-Wettbewerb im Altdorfer Schwimmbad Moosbad haben sich die Schwimmclubmitglieder am vergangenen Samstag in verschiedenen Disziplinen gemessen. Fünf Jahre alt waren die jüngsten Teilnehmer.