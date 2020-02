Auf dem Biel ob Bürglen startet der März mit einem Traditionsrennen Erfolgreiche Skifahrer wie Bernhard Russi oder Peter Müller haben in der Vergangenheit das Kinzig Derby gewonnen.

Auch nach mehreren Jahrzehnten bleibt das Kinzig Derby ein beliebtes Skirennen. Bild: PD

(pd/ml) Am 1. März findet auf dem Biel ob Bürglen das 60. Kinzig Derby statt. 1959, 24 Jahre nach der Gründung des organisierenden Skiclubs Edelweiss Bürglen, fand die erste Austragung des noch immer beliebten Regionalrennens statt. Seit 1998 findet zudem gleichentags der Edelweiss-Cup statt. So ist es den Rennfahrern möglich, gleich zwei Rennen an einem Tag zu bestreiten.

Während all der Jahre gab es zahlreiche Erfolge zu feiern. So gewann 1969 und 1970 Weltcup- und Olympiasieger Bernhard Russi das Rennen auf dem Biel. 1974 und 1980 stand der spätere Abfahrtsweltmeister Peter Müller zuoberst auf dem Podest. 1967 ging der einzige Sieg ins Ausland – nämlich zu Karl Cordin aus Österreich.

Zwei Frauen holten viermal den Sieg

Diverse Sportlerinnen und Sportler durften Mehrfachsiege des Kinzig Derbys nach Hause tragen. So gewannen Ernst Horat vom SC Goldau, Elmar Reindl vom SC Beckenried oder Matthias Briker vom SC Edelweiss ganze dreimal das Kinzig Derby. Bei den Frauen brillierten sogar viermal die Schweizer Meisterin Hedy Schillig vom SC Edelweiss sowie Manuela Ernst vom SC Spiringen.

Die heutige Streckenführung zieht sich über eine Länge von 1,8Kilometern und 300 Meter Höhendifferenz. Sie führt dabei über den legendären «Hundschopf», der einiges von den Rennfahrerinnen und Rennfahrern abverlangt.