Kanton Luzern Um für nachhaltige Mobilität zu sensibilisieren: Grüne fordern autofreie Sonntage

An vereinzelten Sonntagen pro Jahr sollen Abschnitte auf ausgewählten Luzerner Kantonsstrassen autofrei werden: Das schlagen die Grünen in einem Postulat vor. Die Idee kommt nicht bei allen Parteien gut an.