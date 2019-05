Im Historischen Museum kann man sich auf Spurensuche von Holz und Eisen begeben Die Vernissage der Sonderausstellung «Holz und Eisen» lockte im Historischen Museum Uri viele Besucher an. Sie macht die Besucher auf die Symbiose zwischen den beiden Werkstoffen aus dem Kanton Uri aufmerksam. Remo Infanger

Im Historischen Museum Uri tauchten die Besucher der Vernissage in die Welt von Holz und Eisen ein. (Bild: Remo Infanger, Altdorf, 7. Mai 2019)

Im Historischen Museum Uri dreht sich zurzeit alles um zwei der ältesten Werkstoffe überhaupt: Holz und Eisen. Die gleichnamige Sonderausstellung feierte am Dienstagabend, 7. Mai, Vernissage. Ausgestattet mit alten Werkzeugen für den Forstbetrieb, Holzskulpturen, Archivbildern oder einer hölzernen Hausorgel aus dem 18. Jahrhundert wusste die Ausstellung zu begeistern.

«Die Sonderausstellung soll Einblicke in die Geschichte des Eisenabbaus im Kanton Uri und die Verwendung von Holz gewähren», erklärt Matthias Halter. Der Präsident des Historischen Vereins Uri wartete in seiner Begrüssung auch gleich mit einigen Fakten rund um die thematisierten Werkstoffe auf und betonte insbesondere den ökologischen und historischen Stellenwert von Holz. Auch wenn der natürliche Rohstoff über die Jahrzehnte in der Bauindustrie immer mehr an Bedeutung verloren hat, sei Holz nach wie vor nicht wegzudenken. «Rund ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung ist in direkter Weise auf den nachwachsenden Rohstoff angewiesen – sei es als Quelle für Energie oder für andere Grundbedürfnisse», so Halter.

Die Sonderausstellung regte an der Vernissage zu Gesprächen an. (Bild: Remo Infanger, Altdorf, 7. Mai 2019)

Holz als alltäglicher Begleiter der Urner

Den Urner habe Holz im Alltag schon seit Menschengedenken begleitet. Aus Holz wurden Stall und Haus gebaut sowie die Einrichtungen und Möbel zum Wohnen hergestellt, der «Holz-Hag» trennte das Eigen vom Nachbarn. Durch die waldreiche Landschaft sei der Zugang zum natürlichen Werkstoff stets ein leichter gewesen. «Wälder gehören zum typischen Landschaftsbild des Kantons Uri», so Halter. «Schliesslich verdankt der Vierwaldstättersee seinen Namen dem Waldreichtum der Innerschweiz.»

Die Organistin Lea Ziegler Tschalèr begleitete die Vernissage musikalisch – und zwar direkt auf einem der Ausstellungsstücke des Museums. An einer Toggenburger Hausorgel aus dem Jahr 1769 gab sie Stücke von Puccini zum Besten, deren Kompositionen sogar erst kürzlich auftauchten und daraufhin von der Musikerin aufbereitet wurden. «Diese Hausorgel ist im 19. Jahrhundert in der Sankt-Anna-Kapelle in Schwanden bei Unterschächen in Gebrauch gewesen», erklärt die Organistin. «Auf welchem Weg und wann die Hausorgel dorthin gelangt ist, ist noch unklar.» Nach rund 100 Jahren stummen Daseins wurde das hölzerne Instrument restauriert und steht nun im Historischen Museum Uri – bespielbar, wie bewiesen wurde.

Bristens Schmelzofen steht «en miniature» im Museum

Nebst dem Holz steht auch Eisen im Zentrum der Ausstellung. So wird die Geschichte des Abbaus von Eisenerz im Maderanertal und dessen Verarbeitung erzählt, etwa anhand des Schmelzwerks in Hinterbristen. Ein kleines Modell des geschichtsträchtigen Schmelzofens hat Fredy Brukart für das Museum geschaffen.

Holz und Eisen zusammen in einer Ausstellung zu thematisieren passe deshalb so gut, weil beide gemeinsam eine Symbiose eingehen würden. «Durch die Verbrennung einer grossen Menge Holz sei die notwendige Hitze zur Herstellung von Roheisen erzeugt worden», erklärt Halter. «In der Schmiede wurde das Eisen zu Werkzeugen verarbeitet, die wiederum zum Schlagen von Holz benötigt wurden.» Somit werde der Kreislauf wieder geschlossen.

Den ursprünglichen Anlass zur Sonderausstellung gab der Holzbildhauer Toni Walker, denn nicht zuletzt ist Holz auch ein Rohstoff für die Kunst. Aus der alten Zwyer-Schmiede hat der Flüeler dem Historischen Museum Uri Eisengegenstände geschenkt. Ein Teil seiner künstlerischen Arbeit ist nun ausgestellt. Auch alte Holzerwerkzeuge wie der «Zappyy» oder die Waldsäge stehen Generationen von Kettensägen oder einem Modell eines Seilkrans gegenüber.

Museumspädagoge Stefan Gisler und Konservator Rolf Gisler-Jauch führten humorvoll durch die Ausstellung. (Bild: Remo Infanger, Altdorf, 7. Mai 2019)

An der Vernissage wurden die einzelnen Teile der Ausstellung in Form eines Theaters von Konservator Rolf Gisler-Jauch und Museumspädagoge Stefan Gisler aufgeführt. Auf reimende und humorvolle Weise sparten die beiden auch nicht an Fakten zu den Wäldern in Uri. «Rund 140000 Nadel- und Laubbäume stehen im Altdorfer Bannwald», erklärt Gisler, der als «Bawälder Hans» auftrat. «40 verschiedene Baumarten wachsen dort, davon sind Fichten, Weisstannen und Buchen die häufigsten.»