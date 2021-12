Kanton Uri Sonderstab ruft zur Boosterimpfung auf Über die Festtage gibt es zusätzliche Angebote für die Impfungen. Der Urner Sonderstab appelliert dabei an die Bevölkerung.

Die Abgabe der Boosterimpfung macht im Kanton Uri beträchtliche Fortschritte. Im Durchschnitt wurden diese Woche über 600 Personen pro Tag geimpft. Dies meldete gestern der Urner Sonderstab Covid-19.

Die Verantwortlichen erwarten nach Neujahr einen zusätzlichen Ansturm auf die Boosterimpfung. Dies einerseits, weil die Karenzzeit seit der zweiten Impfung allenfalls auf weniger als die derzeit geltenden sechs Monate gesenkt werden könnte. Anderseits wurden ab Juli 2021 sehr viele Zweitimpfungen verabreicht. Diese Personen können sich nach dem Jahreswechsel ebenfalls für die Boosterimpfung anmelden.

«Warten Sie nicht auf 2022»

Emil Kälin, Vorsitzender des Sonderstabs Covid-19, rät allen, die Boosterimpfung möglichst bald vorzunehmen: «Aktuell sind im Impfzentrum des Kantonsspitals noch wenige Termine frei und ab dem 22. Dezember gibt es reichlich Termine.» Das Spital impfe auch zwischen Weihnachten und Neujahr. «Nutzen Sie dieses Angebot und warten Sie nicht auf 2022. Dann können wir trotz grossen Anstrengungen nicht garantieren, dass Sie die Impfung zeitnah erhalten», wird Kälin in der Mitteilung zitiert.

Die Boosterimpfung ist offen für alle Personen ab 16 Jahren, die ihre zweite Impfung vor mindestens sechs Monaten erhalten haben oder vor mindestens sechs Monaten genesen sind. Boosterimpfungen ohne Voranmeldung (Walk-In) werden im Zeughaus Altdorf noch bis Donnerstag, 23. Dezember, von 10 bis 20 Uhr angeboten. Am Sonntag, 19. Dezember, bleibt das Impfzentrum geschlossen.

Der grösste Teil der Boosterimpfungen wird im Kantonsspital Uri vorgenommen. Das Impfzentrum nimmt Anmeldungen unter 041 875 50 70 oder unter www.ur.ch/impfen entgegen. Man soll sowohl bei der telefonischen als auch bei der Online-Anmeldung das Zertifikat bereithalten, da gewisse Angaben im Anmeldeprozess benötigt werden. Zusätzlich wird die Auffrischimpfung in diversen Urner Hausarztpraxen und in der Apotheke in Altdorf angeboten. Dazu soll mandirekt mit der Hausarztpraxis oder Apotheke Kontakt aufnehmen.

Tests für Touristen und Einheimische in Andermatt

Seit gestern Freitag können in Andermatt täglich Covid-Tests durchgeführt werden. Das Testzentrum in den Räumlichkeiten im Schultheissenhaus (Kirchgasse 13, Erdgeschoss, Süd) ist jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet (ausgenommen 19., 25. und 26. Dezember). Das von den Partnern Kanton Uri, Gemeinde Andermatt, Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH und Andermatt Swiss Alps finanzierte und von Synlab betriebene Testzentrum steht grundsätzlich allen asymptomatischen Personen für Tests offen. Es dient insbesondere auch den touristischen Bedürfnissen und dabei dem Testen von an- und abreisenden Gästen. Personen, die Coronasymptome aufweisen, müssen für ihren Test einen Termin in der Hausarztpraxis oder im Kantonsspital in Altdorf vereinbaren, heisst es in der Mitteilung weiter. (RIN)