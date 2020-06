Aus Urner Wasser und Seelisberger Kräuter entsteht ein Bier Am Samstag, 20.Juni, feiert Seelisberg mit dem «Seelewärmerli»-Bier eine Premiere. Vorerst ist es nur in Seelisberg erhältlich.

Jannick Bachmann (links) und Erich Amstad lassen sich bei herrlichem Blick auf See und Berge von Ivica Mantanovic das neue Seelisberger Bier servieren. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 22. Mai 2020)

Schon die Ägypter versorgten ihre Pyramidenbauarbeiter mit Bier. In dieser Zeit war das durstlöschende Getränk mit wenig Alkoholgehalt sogar ein Grundnahrungsmittel. In der Biergeschichte von Europa sind bierähnliche Getränke seit 2700 Jahren bekannt. Erst im 12. Jahrhundert konnte die Haltbarkeit des Biers, das oft aus regionalen Kräutermischungen hergestellt wurde, dank dem Hopfen verlängert werden.

«Diese uralte Tradition des Biers besteht bis heute und ist aus unserer Trinkkultur nicht mehr wegzudenken», ist Yannick Bachmann von der Vertriebsgesellschaft Seagull Production GmbH überzeugt. Darum hat er sich mit dem Braumeister René Tran der Urner Kleinbrauerei Stiär Biär AG und Geschäftsführer Urs Wagner an die Herstellung eines eigenen Biers für Seelisberg gemacht. Aus der Kombination von Urner Quellwasser und einem Bouquet von Kräutern aus Seelisberg entstand nach verschiedenen Versuchen das neue Bier mit dem Namen «Seelewärmerli». Das neue Getränk hat etwas ganz Spezielles, es kann fürs Erste nur in Seelisberg konsumiert werden. Damit ist Seelisberg wohl eine der ersten Gemeinden in der Schweiz mit einem eigenen Bier.

Eine spezielle Idee für eine besondere Zeit

Dass genau jetzt dieses neue Bier auf den Markt kommt, hat verschiedene Gründe. Obwohl der Entwicklungsprozess von der Idee bis zur Realisation schon eine geraume Zeit dauerte, wollten die Macher den Zeitpunkt der Markteinführung gezielt auf den Monat Juni ausrichten. «Wir wollten ein Zeichen setzen in dieser speziellen Zeit der Pandemie. Die Leute sollen nach Wochen der Quarantäne wieder etwas Spezielles, Feines und vor allem auch Geselliges und somit auch Verbindendes geniessen können», erklärt Yannick Bachmann aus Seelisberg seine Bieridee. Dass er dazu gerade Seelisberg ausgesucht hat, hängt auch mit seinem neuen Wohndomizil Seelisberg zusammen. «Ein spezielles, eigenes Bier an diesem wunderschönen Ort direkt über dem Rütli mit dem herrlichen Ausblick zu geniessen, macht diesen Moment zu einem unvergesslichen Erlebnis», ist er überzeugt.

Am Samstag erlebt das erfrischende Apéro-Bier seine Premiere auf dem Seelisberger Tanzplatz. Die Seelisberger Haushalte erhalten am 20. Juni je zwei Flaschen «Seelewärmerli» geschenkt, damit sie das neue Bier kennen lernen und sich über den Geschmack selber ein Bild machen können. Alle Besucher können an diesem Tag das neue Bier am Stand probieren. Danach kann das «Seelewärmerli» in den Restaurants und Hotels von Seelisberg konsumiert und im Dorfladen Volg gekauft werden. «Das Bier wird sicher nebst dem Käse ein neuer Botschafter für Seelisberg werden», glaubt Bachmann.