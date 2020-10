Ausschiessen: Adi Arnold holt sich den Kopfkranz in Spiringen 65 Schützinnen und Schützen bewiesen ihr Können beim Ausschiessen der Schützengesellschaft Spiringen.

Sie eroberten Podestplätze oder Spezialgaben am Spirgner Ausschiessen; hinten von links: Edith Arnold, Adi Arnold und Lisbeth Gisler; Mitte von links: Max Baumann, Toni Gisler, Lorenz Arnold und Kari Gisler und unten von links: Ivo Brücker und René Müller. Bild: Georg Epp, Spiringen, 18. Oktober 2020

Die Spirgner Schützenfamilie versammelte sich am Freitag, 16. Oktober, im Restaurant des Schützenhauses, um die Erfolge des Ausschiessens zu feiern. Präsident Dani Baumann freute sich, dass trotz der Coronapandemie das Ausschiessen über die Bühne gebracht werden konnte, denn viele andere Schiessanlässe mussten abgesagt werden. Angesichts der schwierigen Zeit, konnten man natürlich keine Rekordteilnehmerzahlen erhoffen, immerhin 65 absolvierten das Ausschiessen vom 10./11. Oktober, 38 von ihnen waren auch beim Absenden dabei.

Nach bloss einem Jahr Unterbruch gelang es Adi Arnold, erneut den begehrten Kopfkranz und damit den Sieg am vereinsinternen Ausschiessen zu erobern. Mit 191 Punkten in den zwei gewerteten Schüssen auf die Hunderterscheibe distanzierte er Edith Arnold, Zug, um 4 und Standwirtin Lisbeth Gisler um 6 Zähler. Die Damen setzten sich ausgezeichnet in Szene, in den ersten 6 Rängen belegten sie nicht weniger als vier Positionen. Hinter dem Siegertrio folgten Toni Mattli, Julia Baumann und Rita Näpflin auf den nächsten Rängen. Das Losziehen für den Gewinn eines Ehrengebers, Naturalgabe oder eines Spezialpreises war wieder spannend. Die Gewinner von Spezialgaben waren René Müller, er gewann den Früchtenkorb, Kari Gisler den Goldpreis und Ivo Brücker den Alpkäse, der weiterhin durch die Firma Anton Gisler Transporte AG Schattdorf gesponsert wird.

Glück ergänzt Toni Gislers Können

Im Schafstich gab es mit Toni Gisler einen neuen Sieger. Hier können eine bis maximal drei Passen à je sechs Schuss auf die Hunderterscheibe geschossen werden. Nach dem Schiessen würfelt die Schützin oder der Schütze, welcher der sechs Schüsse in die Wertung genommen wird. Bei drei geschossenen Passen zählt der beste der drei Schüsse, bei Punktgleichheit der zweit- oder drittbeste Schuss der gewerteten Passe. Somit braucht es nicht nur gute Schüsse, sondern auch etwas Glück beim Würfeln, um den besten Schuss in die Wertung zu bringen. Betreut durch Präsident Dani Baumann probte Toni Gisler eine 98 mit dem Standardgewehr. Sofort startete er den Schafstich und setzte beim ersten Schuss einen blanken Hunderter in die Scheibe. Auch beim Würfeln blieb das Glück treu, er würfelte eine Eins, sodass der Hunderter in die Wertung kam. Das gleiche Kunststück gelang auch Max Baumann, sodass die Tiefschüsse über den Sieg entschieden. Hier überraschte Toni Gisler ein weiteres Mal, er distanzierte mit den Tiefschüssen 95 und 90 von Max Baumann relativ klar, er erreichte 90 und 79 in den zwei nächstbesten Schüssen. Auch ohne Händeschütteln gratulierten alle Anwesenden, inklusive Schafspender Toni Herger, Gadenstatt, dem Überraschungssieger. Das Podest vervollständigte Lorenz Arnold mit 99 Punkten, gefolgt von Kari Arnold, Heidi Bissig und Kari Bissig.

Am Schluss des Absendens bedankte sich Dani Baumann bei allen Gabenspendern und Ehrengebern aber auch beim Wirteteam mit Lisbeth Gisler an der Spitze. Angesichts der prekären Lage wurde auf die musikalische Unterhaltung verzichtet. Im Coronajahr konnten keine Vereins-Meisterschaften gewertet werden, ausser bei den Jungschützen. Trotzdem will man am traditionellen Familienabend vom 20. November im Restaurant Alte Post festhalten, im Fleischstich werden an diesen Abend die letzten Geheimnisse des Ausschiessens gelüftet. Das Freundschaftsschiessen SG Spiringen-SG Unterschächen, das am Samstag, 17. Oktober, geplant war, wurde kurzfristig wegen der Pandemie abgesagt.