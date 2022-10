Ausstellung Das Thema Wasser gibt in Andermatt zu reden Matthias Plüss hat im Talmuseum Ursern sein «Wasserbuch» präsentiert. Dabei kam er auch auf die Kehrseiten des Hochwasserschutzes zu sprechen.

Die Ausstellung «Wasser teilen» mit Bildern von Regina Hügli wurde am Freitagabend mit der Buchvernissage zu «Das Wasserbuch» von Matthias Plüss im Talmuseum Ursern in Andermatt feierlich beendet. Rund zwei Dutzend Gäste kamen zusammen, um sich nach der Lesung bei einem Apéro in familiärer Atmosphäre mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen, bevor die erfolgreiche Ausstellung weiter nach Savognin zieht.

Matthias Plüss und Regina Hügli bei der Finissage im Talmuseum Ursern. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Andermatt, 14. Oktober 2022)

Regina Hügli hat sich in ihrer Kunst und Fotografie bis dato mit dem Thema Wasser in einer seinerzeit abstrakten Form befasst. Fasziniert von einem mathematisch-analytischen Konzept von Wasserscheidepunkten, fand sie mit dem Wissenschaftsjournalisten Matthias Plüss zusammen, der zu einer eher nüchternen Betrachtung der hydrografischen Besonderheiten tendierte. 2019 startete dann die multidisziplinäre Annäherung an die Problematik rundum «das Wasser», die nicht unbedingt an der Quelle entspringt, sondern sich entlang deren Laufes entwickelt. Im nun erschienenen Buch «Das Wasserbuch. Überschwemmungen, Dürren, Gletscherschwund. Vier Expeditionen im Herzen Europas» berichten beide von einem Thema, dem man in Mitteleuropa bisher höchstens reaktionär Beachtung geschenkt hat.

Der Kampf um Ressourcen ist eine weltweit wachsende Konfliktursache, doch richten sich aktuell die Blicke vor allem auf Energieträger wie Gas und Erdöl. Laut Plüss werde das fossile Zeitalter bald sein Ende finden. «Wasser ist das Erdöl des 21. Jahrhunderts», beginnt das Vorwort des Buchs. «Ohne Öl kann der Mensch leben. Ohne Wasser nicht.» In zwölf verschiedenen Reportagen, ausgehend von den vier mitteleuropäischen Wasserscheiden, werden ganz lokal verankerte Geschichten erzählt, die alle eins gemeinsam haben: den ambivalenten Charakter von Wasser in Zeiten des Klimawandels.

Kehrseiten des Hochwasserschutzes

Als prägnantes Beispiel berichtete Plüss in der Vorlesung vom Freitag über das Oderhochwasser von 1997, das wegen massiven Überschwemmungen in Tschechien, Polen und Deutschland nicht nur grosse materielle Schäden angerichtet, sondern auch eine grosse Zahl an Todesopfern forderte. Damit sich das Jahrtausend-Schreckszenario nicht mehr wiederholt, wurden durch die verantwortlichen Behörden Schutzmassnahmen ergriffen.

Doch Hochwasserschutz habe auch Kehrseiten, so Plüss. Die ökologischen und sozialen Folgen für die Natur und Anwohner am Oderlauf durch den Bau von zwölf riesigen Staubecken wurden in einem vermeintlichen Verwaltungschaos fast übersehen. Der Hochwasserschutz sei hierbei zum Ziel von Vorwürfen eines Deckmantels für Wirtschaftsinteressen, Zweckentfremdung von Geldern sowie Naturzerstörung geworden.

Während die einen damit kämpfen, das Wasser aufzuhalten, versuchen andere, schier unendliche Mengen davon zu schöpfen. In dem Kontext beleuchtet das Wasserbuch die Kapitalisierung von Wasser durch Konzerne wie Nestlé, der mehr als 30 Jahre Grundwasser abpumpte, um es in Plastikflaschen abgefüllt zu verkaufen. Zu viel Wasser, als dass es sich natürlich habe regenerieren können. Der Grundwasserspiegel sank drastisch ab, die Ortschaften rund herum waren von Wassermangel bedroht. Eine Situation, die stellvertretend für das stehe, was auf der ganzen Welt geschieht.

Mengenumverteilung des Wassers

Die Ursachen seien dabei meist vielschichtig und liegen nicht nur in politischen Problemen und Auseinandersetzungen, sondern auch im Klimawandel, ging aus den vom Autor gelesenen Textpassagen hervor. Die steigenden Temperaturen führen laut Plüss nicht nur dazu, dass man am Bündner Morteratsch dem Gletschereis live beim Schmelzen zusehen könne.

Die vorherrschenden Dürren in Europa seien auch nicht unbedingt darauf zurückzuführen, dass es «zu wenig regnet». Es würde genauso viel regnen wie früher, aber seltener wenig und öfter zu viel. Diese Mengenumverteilung des Wassers hänge indirekt mit der Klimaerwärmung zusammen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Daraus entstünden somit Extremwetterlagen mit Hitzewellen und Dürren gepaart mit Starkregen und Überschwemmungen.

Die teils unkontrollierbare Ambivalenz vom Wasser liegt bei der differenzierten Betrachtung im «Wasserbuch» von Hügli und Plüss in Ressourcenknappheit und Ressourcenreichtum mit Klimawandel als Katalysator zugleich.