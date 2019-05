Bürglen: Ausstellung hat zum Degustieren eingeladen Im altehrwürdigen Planzerhaus fand am Freitagabend die Vernissage der Malerin Evelyn Imhof-Winkler statt. Dazu konnten die Besucher diverse Urner Weine kosten.

Die Künstlerin Evelyn Imhof-Winkler vor ihren Bildern mit den Weinmotiven (Bild: Paul Gwerder, Bürglen, 3. Mai 2019)

Am Freitagabend ging im Planzerhaus in Bürglen unter dem Titel «Kultur-Leib-Seele» die Bilderausstellung von Evelyn Imhof-Winkler zum Thema Wein über die Bühne. Dabei steht das Wort «Kultur» für das Betrachten der Bilder, das Wort «Leib» passt für das Degustieren der Urner Weine und «Seele» steht für Kommunikation. Dazu konnten dort Urner Weine aus dem Altdorfer Weingut Belmité degustiert werden.

Das Planzerhaus wurde von Peter Gisler erbaut und war 1609 vollendet. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts ist das Haus in der Spillmatt ohne Unterbruch im Besitz der Familie Planzer. Im Erdgeschoss sind die Gäste musikalisch vom jungen Geschwisterpaar Judith (Violine) und Simon Marschke (Gitarre), die im selben Haus wohnhaft sind, musikalisch empfangen worden.

Modern-abstrakte Bilder mit diversen Stilrichtungen

«Eine der schönsten und ältesten Kulturen für die Menschheit ist die Tisch- und Trinkkultur», sagte Winzer Paul Arnold einleitend. Und er zitierte dabei Winston Churchill, der einmal meinte: «Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.» Die Trinkkultur wurde von der Antike bis zur Gegenwart von Künstlern jeglicher Art aufgenommen und in Liedern und Gemälden festgehalten. So auch von Evelyn Imhof, die seit sieben Jahren in Bürglen lebt und mit Roman Imhof verheiratet ist. Aufgewachsen ist die 41-jährige Künstlerin in Biel und hat eine Lehre als Bau-Malerin absolviert. 2005 begann sie die ersten Bilder zu malen.

Evelyn Imhof arbeitet mit verschiedenen Strukturpasten, Gips, Marmormehl und sie verwendet meistens Acrylfarben. Ihre ausgestellten Bilder im Eingangsbereich und im Kulturraum im Untergeschoss sind modern-abstrakt und zeigen verschiedene Stilrichtungen. Passend zum Wein sind dort einige eigenartige Werke zu sehen, auf denen zum Beispiel ein halbes Weinglas, Etiketten oder Korkzapfen in die Bilder integriert wurden und von den Gästen besonders bestaunt worden sind. Genau an solchen exklusiven Werken erkennt man das handwerkliche Geschick der Ausstellerin.

Von Merlot über Zweigelt bis Muscaris

Sowohl die Kunst der Weinbereitung als auch die Kultur des Weingenusses ist über Jahrtausende hinweg bis heute immer weiterentwickelt worden. Im Kellergeschoss des alten Hauses befindet sich neu ein Degustationsraum mit Urner Weinen. Dort gibt es vorwiegend Weine aus den Trauben Merlot, Zweigelt, Cabernet Dorsa, Muscaris und Pinot noir, welche aus dem Rebberg Belmité in Altdorf stammen. Schon seit langem haben sich einige Urner mit der Herstellung von Weinen beschäftigt. «Als uns dann die Möglichkeit geboten wurde, durften wir unsere Faszination und Leidenschaft mit mittlerweile zwei Rebbergen umsetzen», steht auf der Website www.ur-wy.ch.

An diesem Rebberg sind neben Ruedy Schuler noch Robert Inauen, Paul und Lukas Arnold, sowie Martin Wipfli aus Erstfeld beteiligt. Einer der Winzer, der dies inzwischen hauptberuflich macht, ist Ruedy Schuler. Für ihn sind die klimatischen Voraussetzungen an diesem Rebberg ideal. Die Reben erhalten viel Sonne und sind von der Bise geschützt. Zusammen mit dem Föhn im Herbst entstehen herrliche Weine, die darauf warten, von Weinliebhabern getrunken und genossen zu werden. Im eigenen Keller werden die sauberen und gesunden Trauben von den Winzern zu einem natürlichen Wein verarbeitet.

Der Kanton Uri hat eine lange Weintradition, welche schon vor 1291 begann. Noch heute gibt es zwischen Flüelen und Silenen mehrere Rebberge. Bei einem zweistündigen Rundgang erfahren interessierte Personen von Winzer Paul Arnold die Ge-schichte des Urner Weinbaus. Er nimmt die Gäste mit in den Rebberg und in seinem Weinkeller kann die Tour bei einem feinen Urner Tropfen und Urner Spezialitäten in einem angenehmen Ambiente ausklingen. Dieser Weinspaziergang kann bei Uri Tourismus gebucht werden.