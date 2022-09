Ausstellungstag TSC bringt Urnerinnen und Urnern die E-Mobilität näher Der erste TCS-E-Mobility-Day im Kanton Uri lockte viele Interessierte an. Rund 200 Probefahrten mit den neuesten E-Modellen wurden dabei gemacht.

Zum ersten Mal fand am vergangenen Samstag der TCS-E-Mobility-Day im Kanton Uri statt – eine von nur elf Veranstaltungen dieser Art, organisiert durch den TCS Schweiz und in Uri in enger Zusammenarbeit mit der TCS-Sektion Uri. Als Partnerin für diesen Event konnte die EWA Energie Uri AG gewonnen werden, auf deren Areal der Anlass passenderweise durchgeführt werden konnte.

Die Gelegenheit, Elektromobilität zu erleben, nutzten viele Interessierte von nah und fern. «Manch ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin fuhr noch nie zuvor mit einem Elektroauto, hat sich also bisher nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. Diese Gelegenheit, E-Modelle kennen zu lernen, konnte an unserem Anlass auf neutralem Terrain super genutzt werden», erklärt Ludwig Loretz, Vorstandsmitglied der TCS-Sektion Uri. Insgesamt rund 200 Probefahrten wurden während des ganzen Tages gemacht, dabei konnten mehrere Modelle und Marken miteinander verglichen werden.

20 Aussteller an einem Ort

Doch nicht nur übers E-Auto, sondern auch zu allem, was dazu gehört, konnten sich die Urnerinnen und Urner gleich vor Ort informieren. «Die Elektromobilität ist definitiv in Uri angekommen. Ihre Chancen und Vorteile wurden während des ganzen Tages in Altdorf aufgezeigt, und diese Möglichkeit wurde rege genutzt», freut sich Ludwig Loretz, der den Anlass zusammen mit seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen auf die Beine gestellt hat.

Diverse Modelle von Elektroautos wurden präsentiert. Bild: PD

Die TCS-Sektion Uri nutzte den Tag ebenfalls, sich zu präsentieren und auf den Klub aufmerksam zu machen. Wem die Thematik E-Auto etwas weniger zusagte, erhielt am E-Mobility-Day auch die Gelegenheit, sich E-Bikes und gar E-Motorräder anzuschauen. Insgesamt 20 Aussteller durften besucht werden, 15 Automarken wurden präsentiert, zwei Velo- und ein Motorradhändler sowie EWA Energie Uri gaben vor Ort Auskunft und knüpften neue Kontakte.

Auch E-Motorräder gab es zu sehen. Bild: PD

Auch die kleinen Gäste kamen nicht zu kurz: Sie durften im TCS-Road-Safety-Van basteln, Scooter oder ein Miniauto Probefahren. Und auch rund ums Thema Sicherheit und Sichtbarkeit im Strassenverkehr gab es für Kinder viel zu entdecken. «Wir sind absolut zufrieden mit dem ersten TCS E-Mobility-Day im Kanton Uri, das Wetter hat mitgespielt und die Gäste waren gut gelaunt», sagt TCS-Sektion Uri Präsident Michael Meier. Und er führt aus: «Die Aussteller kamen mit vielen Leuten ins Gespräch, die teils zum ersten Mal in einem E-Auto sassen. Dabei konnten sie beraten und informieren.» (pd/lur)