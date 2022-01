Schattdorf Autolenker kollidiert mit Linienbus Beim Einbiegen in die Strasse übersah ein Lenker den Linienbus der Auto AG Uri und krachte in das Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Der Personenwagen prallte seitlich in den Bus. Bild: Kapo Uri/ PD

Am Mittwochmorgen krachte es in Schattdorf. Kurz nach 7.15 Uhr beabsichtigte der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern bei der Ausfahrt Bötzlingerstrasse, in die Gotthardstrasse nach links einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Linienbus der Auto AG Uri.

In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen, wie die Urner Kantonspolizei mitteilt. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20000 Franken. (pd/RIN)