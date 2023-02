Autobahn A2 Der Gotthardtunnel ist wegen Steinschlag gesperrt – Verkehrsüberlastung auf Kantonsstrasse Auf der A2 in Richtung Norden kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Wegen eines Steinschlags ist der Gotthardtunnel gesperrt.

Wie der TCS auf Twitter schreibt, ist der Gotthardtunnel von Süden in Richtung Norden infolge eines Steinschlags gesperrt. Wie die Kantonspolizei Uri auf Anfrage bekannt gibt, ereignete sich der Steinschlag auf der Höhe von Gurtnellen. Personen- und Sachschäden gebe es keine.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Gotthard-Tunnel Tunnel bis auf weiteres gesperrt, Steinschlag (Ungefähre Zeit: bis auf weiteres) — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) February 18, 2023

Insgesamt sei rund ein Kubikmeter Stein auf die Fahrbahn gefallen. Die grössten Steine seien zirka 10 Zentimeter gross gewesen. Das an der betroffenen Stelle angebrachte Schutznetz habe die Steine aufgrund ihrer geringen Grösse nicht auffangen können. Momentan werde an der betroffenen Stelle im Fels gearbeitet, um das lockere Gestein zu entfernen, so die Polizei weiter.

Gemäss Auskunft der Kantonspolizei Uri wurde der Tunnel in Richtung Norden am Samstag um 15.06 Uhr gesperrt. In der Folge wurden die Fahrzeuge beim Südportal abgefangen und auf die Kantonsstrasse umgeleitet. Die Fahrzeuge, die sich bereits im Tunnel befanden, wurden in Richtung Norden aus dem Tunnel geführt und beim Nordportal auf die Kantonsstrasse abgeleitet.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Rastplatz Dosierstelle Airolo Steinschlag, 2 km Stau — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) February 18, 2023

Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar. Gemäss Kantonspolizei Uri werde gegen 19 Uhr entschieden, ob und wann der Tunnel wieder geöffnet wird.

Vor dem Südportal kam es zu Stau. Der TCS schreibt von 2 Kilometern zwischen Quinto und Airolo. Einige Autofahrer tun ihren Ärger über den andauernden Stau bereits auf Twitter kund:

Stehen hier seit 20 Minuten... irgendwelche Updates vom Steinschlag? pic.twitter.com/VtLoOrbtqL — DeusMaximusOne (@Seimentheman) February 18, 2023

Momentan herrscht aufgrund der Umleitung stockender Verkehr auf der Kantonsstrasse. In Richtung Süden ist der Gotthardtunnel normal befahrbar. (sig)