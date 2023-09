Autobahn A2 Ein Verletzter nach Unfall im Seelisbergtunnel Am Dienstagmorgen kam es in Fahrtrichtung Süden zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Einer der Autolenker wurde dabei verletzt und musste ins Spital geflogen werden.

Im Seelisbergtunnel hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Gegen 8.45 Uhr war ein Lieferwagen mit Luzerner Kontrollschildern im Tunnel in Richtung Süden unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Personenwagen mit Urner Kontrollschildern in dieselbe Richtung.

Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von 20’000 Franken. Bild: zvg

Als der vorausfahrende Lieferwagen abbremsen musste, fuhr ihm der Lenker des Personenwagens ins Heck und kollidierte anschliessend mit der linksseitigen Tunnelwand. Die Gründe dafür seien derzeit noch unklar, schreibt die Polizei.

Der 36-jährige Lenker des Personenwagens wurde erheblich verletzt und durch die Rega in ein ausserkantonales Spital gebracht. Der 34-jährige Lieferwagenfahrer trug keine Verletzungen davon.

Der Seelisbergtunnel war in der Folge aufgrund der Rettungs- und Räumungsarbeiten für rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 20’000 Franken.

Neben dem Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri und der Rega standen die Werkhoffeuerwehr Flüelen, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz. (sig)