Fahrt in den Süden wird zur Geduldsprobe: 11 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel

Wer am Samstagmorgen in den Süden fahren will, braucht viel Geduld: Vor dem Gotthard-Nordportal staut sich der Verkehr und es muss mit einer Wartezeit von bis zu 2 Stunden gerechnet werden.