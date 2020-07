Autobrand im Intschi Tunnel 2 bei Gurtnellen Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden zwei Stunden gesperrt werden.

Das ausgebrannte Auto im Intschi Tunnel 2. Bild: PD/Kapo Uri

(unp) Am Samstagnachmittag geriet kurz vor 16 Uhr auf der Autobahn A2 in Gurtnellen, im Intschi Tunnel 2, ein Personenwagen in Brand geraten. Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt konnten die ausgerückten Einsatzkräfte das brennende Fahrzeug rasch löschen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Sachschäden am Fahrzeug sowie an den Verkehrseinrichtungen im Tunnel belaufen sich auf rund 35'000 Franken.

Die genaue Brandursache wird von der Polizei untersucht.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden zwei Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz standen das ASTRA, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, die Schadenwehr Gotthard, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.