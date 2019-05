Autofahrer kollidiert in Altdorf wegen Sekundenschlaf mit Sattelmotorfahrzeug Am Montag prallte ein Auto auf der Autobahn A2 bei Altdorf in ein Sattelmotorfahrzeug. Der Autolenker gab an, kurz eingenickt zu sein.

Das Auto ist nach dem Unfall zerstört. (Bild: Kantonspolizei Uri)

(pd/spe) Der Unfall hat sich am Montag kurz vor 17 Uhr in Altdorf auf der Autobahn A2 Fahrtrichtung Süd ereignet. Der Lenker eines Autos mit Urner Kontrollschild setzte im Bereich der Schlosserei Trögli zum Überholen eines Sattelmotorfahrzeuges an. Als der Autofahrer auf Höhe des Sattelmotorfahrzeugs war, habe ihn gemäss eigenen Aussagen ein Sekundenschlaf ereilt, meldete die Kantonspolizei Uri am Dienstag. Das Auto prallte daraufhin in den Sattelanhänger mit italienischem Kontrollschild.

Der Autofahrer zog sich beim Unfall Verletzungen zu und der Rettungsdienst der Kantons Uri brachte ihn ins Kantonsspital. Der Autolenker konnte das Spital am Montagabend wieder verlassen. Beim Zusammenstoss entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken.