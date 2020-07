Autofahrer kommt von der Strasse ab und kollidiert mit einem Stall – lebensbedrohlich verletzt Am Donnerstagabend kam ein 79-jähriger Autofahrer in Spiringen von der Strasse ab und verletzt sich dabei lebensbedrohlich.

(stg) Der 79-jährige Lenker war am Donnerstagabend mit seinem Personenwagen mit Urner Kontrollschildern auf der Getschwilerstrasse in Spiringen talwärts Richtung Chipfen unterwegs. Aus derzeit unbekannten Gründen kam er von der dortigen Schotterstrasse ab, fuhr links übers Wiesland und kollidierte frontal mit einem Stall.

Der Lenker wurde bei der Kollision lebensbedrohlich verletzt, teilt die Kantonspolizei Uri am Donnerstagabend mit. Der Senior wurde durch den Rettungsdienst Uri erstversorgt und später mit der Rega ins Luzerner Kantonsspital überführt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10'000 Franken. Die Höhe des Drittschadens am Wiesland und am Stall sei zurzeit noch nicht bekannt. Der Geschädigte Landbesitzer wurde durch die Polizei informiert.

Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Uri in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Uri abgeklärt.