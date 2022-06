Autoverkehr Wegen rauchendem Fahrzeug: Seelisberg-Tunnel wurde in beiden Richtungen gesperrt Im Seelisberg-Tunnel kam es am Dienstagmorgen zu einem Vorfall. Der Tunnel wurde daraufhin gesperrt.

Der Seelisberg-Tunnel wurde am frühen Dienstagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür war eine Rauchentwicklung bei einem Fahrzeug, wie der Kanton Uri und der TCS am Dienstagmorgen vermeldeten.

Empfohlen wurde daraufhin eine Umleitung via A4 Axenstrasse. Zwischen Beckenried und Seelisberg-Tunnel bildete sich um halb acht Uhr ein Stau.

Um 8 Uhr wurde der Seelisberg-Tunnel gemäss Via Suisse wieder geöffnet. (lga)