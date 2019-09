Axen: Fragen sollen geklärt werden Die SP-Landrätin Nina Marty hat eine Kleine Anfrage eingereicht. Sie will Gerüchten auf den Grund gehen. Florian Arnold

Oberhalb der Axenstrasse sind aufwendige Arbeiten nötig, damit die Strasse wieder sicher befahrbar ist. (Bild: Valentin Luthiger)

Die Strassensperrung am Axen beschäftigt auch die Urner Politik. Im Fokus ist unter anderem der Bau der Umfahrung Sisikon. Bereits im ersten langfristigen Nationalstrassenbauprogramm von 1967 sei für den Zeitraum 1975 bis 1987 der Bau einer «Neue Axenstrasse gemäss Spezialprogramm» von Brunnen Süd bis Flüelen Süd vorgesehen gewesen, schreibt Nina Marty in einer Kleinen Anfrage an den Regierungsrat. Die Planauflage für den Morschacher und den Sisiger Tunnel, auf welche 57 Einsprachen eingingen, sei jedoch erst 47 Jahre später erfolgt, dies im Herbst 2014. Für das Plangenehmigungsverfahren seien vier Jahre vorgesehen gewesen. «Noch immer aber steht der erstinstanzliche Entscheid des UVEK aus», so Marty.

Sie stellt dem Regierungsrat diese Fragen: