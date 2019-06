Axen-Strecke wird für die Zukunft gerüstet

Bei der Sanierung des seeseitigen Gleises auf der Bahnstrecke Brunnen-Flüelen läuft alles nach Plan. In einem halben Jahr soll die letzte der drei Bauetappen abgeschlossen werden. Die Bevölkerung erhielt am Samstag Einblicke in das Grossprojekt.