Axenstrasse Bau der Hilfsbrücke am Gumpisch schreitet voran – eine Nachtsperrung entfällt Die Axenstrasse muss von Dienstag, 7. Juni, auf Mittwoch, 8. Juni, nicht wie vorgesehen gesperrt werden. Die nächste Nachtsperrung erfolgt nächste Woche von Montag auf Dienstag, 13. auf 14. Juni.

So soll die Hilfsbrücke am Gumpisch dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Auf der Axenstrasse wird derzeit eine Hilfsbrücke für den späteren Bau der Galerie Gumpisch erstellt. Das bedingt Verkehrsbehinderungen und Sperrungen der Strasse.

Für den Aufbau eines Krans wurden auch Nachtsperrungen angekündigt. Eine davon entfällt nun aber bereits, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt. So ist die ursprünglich geplante Nachtsperrung von heute Dienstag, 7. Juni, auf morgen Mittwoch, 8. Juni, nicht mehr nötig. Dies, weil die vorgesehenen Arbeiten bereits in der Nacht zuvor ausgeführt werden konnten, wie das Astra schreibt.

Die nächste Sperrung der Axenstrasse ist nun für Dienstag, 14. Juni, auf Mittwoch, 15. Juni, von 22 bis 5 Uhr angekündigt. Dann bleibt die Axenstrasse von Süden bis zur Tellsplatte, von Norden bis Sisikon befahrbar. Umleitungen werden signalisiert. Da die Arbeiten und Sperrungen von Witterung und Bauablauf abhängig sind, seien «Verschiebungen nicht auszuschliessen». Aktuelle Infos gibt es jeweils unter www.axen.ch. (pd/eca)