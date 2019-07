Axenstrasse bleibt nach Felssturz bis Mitte September zu Die beiden Felsblöcke, die auf die Axenstrasse zu fallen drohen, lassen sich nur mit grossem Aufwand beseitigen. Deshalb bleibt die Axenstrasse länger gesperrt.

(rem/zf/sda) Das Bundesamt für Strasse (Astra) geht davon aus, dass die Axenstrasse noch mindestens acht Wochen gesperrt bleibt. Das gab das Astra am Mittwoch an einer Medienkonferenz bekannt. Zuerst müssten die vom Absturz betroffenen Blöcke zerkleinert und vollständig entfernt werden. Erst danach könne die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Bei dem Murgang vom Sonntag wurden 500 Meter oberhalb der Axenstrasse zwei 300 und 200 Kubikmeter grosse Felsblöcke freigelegt. Diese seien akut absturzgefährdet, sagte Richard Kocherhans, Chef der Astra-Filiale Zofingen, am Mittwoch in Erstfeld an einer Medienorientierung.

Der Steinschlag vom Sonntag löste einen Murgang aus. (Bild: Astra

Weil das Gebiet aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden kann, müssen die Felsblöcke aufwendig von Helikoptern aus beseitigt werden. Am Freitag, 2. August, entscheiden die Geologen, wann und wie gesprengt wird und ob es mehrere kleine oder eine grosse Sprengung braucht. Ferner könne auch nur bei guter Witterung gearbeitet werden. Geplant ist auch, dass das Gebiet elektronisch überwacht werden soll.

Seit Sonntag liegen rund 1000 Tonnen Stein auf rund 1000 Meter Höhe. Bereits am Dienstag haben Geologen versucht, die Blöcke kontrolliert zu sprengen, was jedoch nicht gelang.

Die Axenstrasse bleibt zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung gesperrt, auch für Fussgänger und Velofahrer. Die Axenstrasse wird im Schnitt von 16'000 Fahrzeugen pro Tag passiert, in der Ferienzeit sind es laut Astra bedeutend mehr. Der Verkehr wird via A2 und Luzern umgeleitet. Weil es bei Hergiswil Baustellen gibt, ist mit Staus zu rechnen.

Dieser Felsblock donnerte am Sonntag ins Tal. (Bild: Astra)

Obwohl die Bahnlinie am Axen nicht betroffen ist, wirkt sich die Sperrung der Strasse auch auf die SBB aus. So musste der Betrieb der Bahnersatzbusse, der wegen der Bauarbeiten am Zugersee zwischen Flüelen und Brunnen installiert worden war, eingestellt werden. Um die Transportkette zu gewährleisten, lassen die SBB jedoch Extrazüge fahren. So endet die S2 von Norden herkommend abends nicht in Brunnen, sondern fährt weiter nach Sisikon und Flüelen, wie es auf Anfrage der SBB-Medienstelle heisst. Die Anschlüsse an Bus und Bahn in Flüelen seien so gewährleistet.