Axenstrasse Nach Kritik am Verkehrsregime: Fahrverbot und Shuttle-Dienst für Velos am Axen werden angepasst Um dem Mobilitätsbedürfnis der Gemeinde Morschach entgegenzukommen, wird das Velofahrverbot lokal aufgehoben. Ausserdem werden fünf neue Betriebszeiten des Veloverlad-Shuttle-Services aufgenommen.

Die Axenstrasse bei Brunnen, rechts im Bild ist Morschach zu sehen. Bild: zvg

Das Bundesamt für Strassen (Astra) will die Verkehrssicherheit auf der Axenstrasse erhöhen. Dafür hat es am Montag, 3. Juli, drei Massnahmen angekündigt:

Die Höchstgeschwindigkeit zwischen Brunnen und Sisikon wird auf 60 Stundenkilometer reduziert;

Strasse und Trottoir zwischen dem Südportal Mositunnel und dem Rastplatz Wolfsprung werden physisch getrennt;

die Strasse zwischen Brunnen und Sisikon wird für Velos und Motorfahrräder gesperrt.

Die Massnahmen sollen ab 11. Juli im Sinne einer Pilotphase bis Oktober umgesetzt und voraussichtlich bis zur Inbetriebnahme der neuen Axenstrasse 2033 beibehalten werden, wie das Astra mitteilte.

Axenstrasse in Sisikon: Eine Tafel weist Velofahrende schon heute auf die Gefährlichkeit der Hauptstrasse hin. Bild: Urs Hanhart (Sisikon, 5. 8. 2022)

Der Widerstand gegen diese Massnahmen liess nicht lange auf sich warten. Während der VCS Uri die Temporeduktion am Axen begrüsste, zeigte sich der Schattdorfer CVP/Mitte-Landrat Flavio Gisler weniger erfreut. «Es besteht die Gefahr, dass der Kanton Uri dadurch vom Rest der Schweiz abgeschnitten wird», schrieb er in einer Kleinen Anfrage an die Regierung. Und der Kantonalverband der Schwyzer Rad- und Motorfahrer-Vereine bezeichnete das Velofahrverbot bis 2033 als «eine Zumutung».

Velofahrverbot wird lokal aufgehoben

Der Widerstand zeigt nun offenbar Wirkung, wie einer erneuten Medienmitteilung des Astra vom 10. Juli zu entnehmen ist. An der Reduktion der Höchstgeschwindigkeit und dem Fahrzeugrückhaltesystem zwischen dem Südportal Mositunnel und dem Rastplatz Wolfssprung werde festgehalten. Bezüglich des Velofahrverbots und des kostenlosen Veloverlad-Shuttle-Services seien «diverse konstruktive Rückmeldungen» eingegangen, schreibt das Astra. Diese beziehen sich insbesondere auf den lokalen Berufsverkehr, der mit Fahrrad, Motorfahrrad und ähnlichen Fahrzeugen bestritten wird.

Um diesen Bedürfnissen besser gerecht zu werden, wird das Velofahrverbot lokal zwischen Morschach und Brunnen in Fahrtrichtung Nord vorübergehend aufgehoben. «Auf diesem kurzen Streckenabschnitt ist die lokale Aufhebung des Velofahrverbots zugunsten der Mobilitätsbedürfnisse der Gemeinde Morschach verantwortbar», schreibt das Astra dazu.

Eine der Sicherheitsmassnahme an der Axenstrasse betrifft den Fahrradverkehr: Ab Dienstag, 11. Juli 2023, kann man nicht mehr mit dem Velo von Brunnen nach Sisikon fahren. Video: Tele 1

Ausserdem werden die Betriebszeiten des Veloverlad-Shuttle-Dienstes um fünf Fahrzeiten ausgeweitet. So gibt es neu morgens je 1 Stunde früher als ursprünglich vorgesehen je einen Shuttle von Brunnen zur Tellsplatte und retour. Von Brunnen zur Tellsplatte gibt es abends um 18.39 Uhr einen letzten Shuttle, von der Tellsplatte nach Brunnen neu um 18.15 Uhr und um 19.15 Uhr.