Axenstrasse Velofahrer und Motorradlenker kollidieren und verletzen sich Vor dem Gumpischbachtunnel kam es zu einem Zusammenstoss – beide Unfallbeteiligten wurden ins Spital gebracht.

Auf der Axenstrasse vor dem Gumpischbachtunnel ist es am Donnerstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Velofahrer und einem Motorradlenker gekommen, teilt die Kantonspolizei Uri mit. Der Velofahrer aus dem Kanton Zug ist von Flüelen herkommend in Richtung Sisikon gefahren. Vor dem Tunnel wollte er links abbiegen – gleichzeitig wollte ihn jedoch der nachfolgende Motorradfahrer mit Solothurner Kontrollschild überholen. In der Folge kam es zur Kollision.

Beide Unfallbeteiligten erlitten erhebliche Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1100 Franken. (cn)