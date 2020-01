Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon ist gesperrt Die Überwachungsanlage für Berg- und Felsstürze an der Axenstrasse ist ausgefallen. Deswegen bleibt die Strasse zwischen Flüelen und Sisikon bis am Donnerstagnachmittag gesperrt.

(spe/lur)

Am Mittwochabend hat die Anlage, die Gebiete entlang der Axenstrasse wegen Fels- und Bergsturz-Gefahr überwacht, einen technischen Alarm ausgelöst. Dies meldet das Bundesamt für Strassen (Astra).

Auf Nachfrage heisst es dort, die Detektionsanlage für Steinschläge im Gumpischtal sei ausgefallen. Dadurch könne das Gebiet nicht mehr überwacht und die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Deswegen wurde die Strasse zwischen Flüelen und Sisikon ab 19 Uhr gesperrt. Bis voraussichtlich am Donnerstag um 16 Uhr werde der Abschnitt nicht befahrbar sein.

«Die Fachleute arbeiten intensiv an der Behebung des Schadens», heisst es in einer späteren Mitteilung des Astra. Eine nächste Beurteilung der Situation erfolgt am Donnerstagnachmittag.



Warum die Sperrung erst um 19 Uhr erfolgt und nicht bereits ab Alarmbeginn um 18.08 Uhr, konnte die Urner Polizei auf Anfrage nicht sagen.