Bachputzetä im Urner Talboden 40 Personen befreien Bäche von Güsel Eine Gruppe Freiwilliger hat mehrere Bäche im Urner Talboden von Abfall befreit – dieses Jahr mit besonderer Unterstützung durch die IG Future.

Mühsam, aber sinnvoll: Jedes Jahr werden im Urner Talboden einige Bachläufe von Müll befreit. Bild: PD

Jedes Jahr sammeln sich Unmengen Abfall in und an unseren Bächen. Nicht nur der Föhn lässt Güsel in der Landschaft liegen, und so sammelt sich im Laufe der Zeit so einiges an. Die Fischereiverwaltung und der Urner Fischereiverein führen deshalb jeden Frühling eine Bachputzetä durch. Dabei werden jeweils ein paar Gewässer im Urner Talboden von Freiwilligen gereinigt. Aus den Sträuchern an der Böschung und aus dem Bachlauf werden Plastik, Papier, Getränkeflaschen und -büchsen, Velos, Pneus und vieles mehr eingesammelt und dann entsorgt.

Die diesjährige Bachputzetä konnte bei kaltem, windigem Wetter, aber glücklicherweise ohne Schnee stattfinden, berichtet Peter Vorwerk im Namen des Urner Fischereivereins UFV. Dieses Jahr beteiligten sich etwa 40 Personen an diesem Anlass, speziell unterstützt durch die Mitglieder der IG Future. Der gesammelte Abfall konnte bei der Zaku gratis abgegeben werden.

Gruppenbild der diesjährigen Freiwilligen, darunter auch die Mitglieder der IG Future. Bild: PD

Aus den Talvorflutern im Urner Talboden (etwa Walenbrunnen, Giessen und Dorfbach) konnte dieses Jahr etwa eine Tonne Abfall eingesammelt und korrekt entsorgt werden. Interessierte Personen oder Vereine, die selber auch einmal an einer Bachputzetä teilnehmen möchten, dürfen sich gerne bei der Fischereiverwaltung oder dem UFV melden, schreibt Peter Vorwerk vom Urner Fischereiverein. (pd/sez)