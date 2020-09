Badmintonclub Altdorf spielt in neuem Look Gross sind die Ambitionen bei den Altdorfer Badmintonspielerinnen und

-spielern für die neue Saison. Das Sponsoring der Schuler Holzbau GmbH bescherte ihnen nun ein neues Outfit.

Sponsor Markus Schuler mit den vier Vorstandsmitgliedern (von links) Livia Tresch, Jana Baumann, Luzia Ziegler und Claudia Kempf. Bild: PD/Tanisha Stadler,

BC Altdorf

(sez) Zum Saisonstart der Badmintoncracks hat die Schuler Holzbau GmbH für eine Motivationsspritze gesorgt: Wiederum tritt die Schuler GmbH als Hauptsponsor der Saison auf. Sie hat einen wesentlichen Teil des neuen Klub-T-Shirts mitfinanziert. Geschäftsführer Markus Schuler und seine Frau Claire unterstützen den Badmintonsport seit vielen Jahren. Als aktiver Spieler in der zweiten Mannschaft konnte er sich selber vom neuen Look überzeugen und das neue Shirt anprobieren. Gestaltet haben es Juniorenchefin Jana Baumann und Aktuarin Claudia Kempf.

Der Badmintonclub Altdorf ist mit drei Interclub-Mannschaften in die Saison gestartet. Während Team 1 in der dritten Liga die Spitze der Tabelle erreichen will, hat sich Team 2 in der vierten Liga den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Team 3 setzt sich aus jungen Spielerinnen und Spielern zusammen, die motiviert sind, Erfahrungen im Meisterschaftsbetrieb zu sammeln und um jeden Punkt zu kämpfen. Sie bestreiten nächste Woche ihren ersten Match. Altdorf 1 und 2 befinden sich derzeit beide auf dem ersten Rang ihrer Gruppe.

Daneben hat auch das Training für den Badmintonnachwuchs wieder begonnen. In zwei Gruppen wird fleissig an der Technik gefeilt. Zudem durfte das Leitungsteam mit einigen frisch ausgebildeten Leiterinnen und Leitern aufgestockt werden. Sie sorgen für ein abwechslungs- und lehrreiches Training. Wenn es die Covid-Situation zulässt, werden die Juniorinnen und Junioren auch bald ihre ersten Turniere bestreiten können.