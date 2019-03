Bahnunternehmen steigert Gewinn Das Tourismus- und Verkehrsunternehmen BVZ-Gruppe, zu dem auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn gehört, blickt auf ein gutes 2018 zurück. Der Regionalverkehr brachte 55 Millionen Franken Gesamtertrag ein, mehr als im Vorjahr. Carmen Epp

Matterhorn Gotthard Bahn am Oberalppass. (BIld: PD)

Es sind tolle Zahlen, welche die BVZ-Gruppe für das Jahr 2018 verkünden darf. Das Unternehmen konnte den Gesamtertrag um 9,5 Prozent auf 166 Millionen Franken erhöhen. Die Ertragssteigerung resultiert zum grössten Teil aus den Geschäftsfeldern Gornergrat und Mobilität, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Das Geschäftsfeld Mobilität umfasst den Regionalverkehr, die Autotransporte und den Güterverkehr. Hier stieg der Ertrag um 5,7 Prozent auf 62,7 Millionen Franken. Der Ertrag aus dem Regionalverkehr konnte um 6,7 Prozent auf 54,9 Millionen Franken gesteigert werden.

MGB mit mehr Abgeltungen, aber weniger Ertrag

Die Leistungen aus Abgeltungen, auf welche die Matterhorn-Gotthard-Bahngruppe (MGB) als konzessioniertes Transportunternehmen der BVZ-Gruppe Anspruch hat, erhöhte sich um 500000 Franken auf 32,7 Millionen Franken. Der Ertrag der Autotransporte Furka und Oberalp hingegen verringerte sich 2018 leicht um 0,2 Prozent auf 6 Millionen Franken. Dabei erreichte der Autotransport Furka mit 225000 transportierten Fahrzeugen das Vorjahresniveau. Das Transportvolumen im Güterverkehr der MGB ist um 5,3 Prozent auf 41000 Tonnen gesunken. Der Ertrag blieb unverändert bei 1,8 Millionen Franken.

Die Realisierung der neuen Überbauung «Central» in Andermatt ist im vollen Gange. Der zukünftige Hauptbau Nord am Bahnhof wird insgesamt rund 7000 Quadratmeter Wohnungen und Gewerberäume umfassen. Die kommerziell nutzbaren Flächen werden zurzeit vermarktet. Die Inbetriebnahme des Hallen- und Gleisgeschosses ist im Dezember vorgesehen. Im November 2020 soll das neue Gebäude vollständig in Betrieb sein. Das Investitionsvolumen beträgt rund 36 Millionen Franken.

14 Franken Dividende

Bei einem Betriebsaufwand von 118,3 Millionen Franken konnte die BVZ-Gruppe ein Betriebsergebnis (EBIT) von 25,9 Millionen Franken (+39,2 Prozent) erreichen. Noch deutlicher gestiegen ist der Konzerngewinn: Der lag mit 18,6 Millionen Franken 49 Prozent höher. Der Verwaltungsrat der BVZ-Gruppe beantragt eine Dividende von 14 Franken. Für das laufende Geschäftsjahr geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Ertrags- und Gewinnzahlen im Rahmen des Vorjahres halten.