Barschliessung Altdorfer Nachtschwärmer verlieren «Londoner» Die Bar mit den längsten Öffnungszeiten in Altdorf geht Ende August zu. Vermieter Oliver Blättler möchte kein derartiges Konzept mehr als Folgeprojekt.

Das «Londoner» bei Tageslicht: Die Nachtschwärmer-Bar schliesst Ende August. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 6. April 2022)

Ende August ist Schluss: Die Bar Londoner in der Altdorfer Schützengasse schliesst. Die jetzige Barbetreiberin Claudia Regli hat sich entschieden, den auslaufenden Mietvertrag nicht zu verlängern. «Unter gewissen Umständen hätten wir uns einen Weiterbetrieb vorstellen können, aber für längere Zeit kam das nicht mehr in Frage», sagt sie. Das «Londoner» war vor allem beliebt bei Nachtschwärmern, denn die Bar galt als jene mit den längsten Öffnungszeiten.

Weniger Lärm für Hotelgäste

Das wird nach August nicht mehr länger so sein. «Es kam in Vergangenheit in der Gasse immer wieder zu viel Lärm für die Umgebung», sagt Besitzer Oliver Blättler auf Anfrage. «Deshalb bin ich nicht gewillt, die Räumlichkeiten künftig an jemanden mit einem ähnlichen Konzept zu vermieten.» Denn dem Vermieter gehören in derselben Gasse auch die Hotels Reiser und Schlüssel. Der geschichtsträchtige «Reiser» wird zurzeit sehr aufwendig umgebaut.

«In Anbetracht der grossen Investitionen möchten wir die Probleme der Vergangenheit vermeiden. Den Anwohnern und den Hotelgästen können wir eine solche Lärmbelastung nicht zumuten.»

Die Barbetreiber haben in Vergangenheit viel gegen den Lärm getan: Der Eingang der Londoner-Bar war jeweils von Sicherheitspersonal bewacht worden. «Die Betreiber des ‹Londoner› haben vieles richtig gemacht mit ihrem Sicherheitspersonal», sagt auch Oliver Blättler. Es gebe in der Schützengasse aber mehrere Betriebe, sodass der Ursprung des Lärms nicht direkt zugewiesen werden könne. «Mit der Reduzierung der Öffnungszeiten, ist davon auszugehen, dass es ruhiger wird in der Schützengasse, was für die Anwohner und Hotelgäste und somit auch für den Tourismus in Altdorf wichtig ist.» Das bedeute aber nicht, dass es kein Nachtleben in Altdorf geben dürfe. «Ich bin zuversichtlich, dass für die Nachtschwärmer eine andere Location gefunden wird, welche vielleicht eher etwas ausserhalb des Zentrums und des Wohngebietes liegt, denn auch ich bin der Meinung, dass diese Möglichkeit für ein aktives Dorfleben von Bedeutung ist.»

Gegen Gastronomie an sich habe er nichts einzuwenden im frei werdenden Lokal. «Alles ist noch komplett offen. Das Lokal verfügt über eine verhältnismässig grosse Küche. Ein Gastrolokal ist also gut vorstellbar.» Auch der umgebaute «Reiser» werde über eine Bar verfügen, so wie der «Schlüssel» dies tue. Trotzdem bedauern die Nachtschwärmer den Entscheid. «Altdorf braucht so etwas wie das ‹Londoner›», sagt ein Stammgast des «Londoner». «Wenn diese Lokale geschlossen werden, kommt das Dorfleben zu erliegen.»

«Viele angenehme Stammgäste»

Claudia Regli hat das «Londoner» im Herbst 2014 übernommen, zuvor war sie Mitarbeiterin von Barbetreiber Stefan Kempf, der früher auch die Altdorfer Tellenbar geführt hat. Die Barbetreiberin hat den Mietvertrag zuletzt im Herbst 2019 um drei Jahre verlängert. «Wir haben eine gute Zeit mit vielen angenehmen Stammgästen erlebt», blickt sie zurück. Die Coronakrise habe ihnen aber schwer zu schaffen gemacht. «Hätten wir diese vorausgesehen, dann hätten wir den Vertrag nicht verlängert.»