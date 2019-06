Urner Skiverband legt die Basis für eine erfolgreiche Nordisch-Saison Beim ersten Basistraining in Unterschächen wurden Trainingsabläufe im Ausdauer-, aber auch Kraft- und Stabilisationsbereich erarbeitet, die den Jugendlichen als Hausaufgaben mitgegeben wurden. Josef Mulle

Urner Nordisch-Cracks trainierten in Unterschächen. (Bild: PD)

«Nach der Saison ist vor der Saison» – diesem Merksatz folgend haben die Verantwortlichen des Ressorts Nordisch im Urner Skiverband, Tino Walker und Roman Bricker, am Sonntag, 16. Juni, die Kader-Athleten im Langlauf und Biathlon zu einem ersten Sommertraining nach Unterschächen aufgeboten.

Etliche Kaderangehörige nahmen an den gleichzeitig stattfindenden Haldiberglauf und Frauenlauf teil und waren somit für dieses Aufgebot entschuldigt.

Der Vormittag war für die Trainingsübungen im Brunnital reserviert. Dabei lag das Hauptaugenmerk der Athleten auf dem Skigangtraining, kombiniert mit Schrittsprüngen, Sprints und Staffelwettkämpfen. Auch Geschicklichkeitsübungen wurden intensiv bearbeitet, wobei speziell bei der Bachquerung zahlreiche Misstritte in Kauf genommen werden mussten.

Zur Freude der Verantwortlichen des Ressorts Nordisch im Urner Skiverband war zu beobachten, dass die angehenden Nordisch-Cracks mit viel Willen und Ausdauer die Übungen angingen.

Hausaufgaben müssen gemacht werden

Nach dem Mittagessen ging es für das Urner Nordisch-Kader in die Halle, wo unter Anleitung von Trainer Roman Bricker an weiteren Trainingsformen gearbeitet wurde. Dabei war das Führen eines Trainingstagebuches ebenso ein Thema wie Kraftübungen, die auch zu Hause ausgeführt werden können. «Nicht alle Jugendlichen haben die Möglichkeit, in Hallen oder Krafträumen zu trainieren, deshalb ist es wichtig, dass sie spezielle Übungen auch zu Hause ausführen können», meinte Roman Bricker, der den Kaderathleten vor allem einfache Elemente als Hausaufgaben vermittelte. Diese können nun im individuellen Training oder im Sommertraining der jeweiligen Klubs angewendet werden.

Tino Walker, Chef Nordisch des Urner Skiverbands, mahnte denn auch sein Kader, das nun Gelernte anzuwenden. «Die Basis ist ab heute gelegt, und ihr habt die richtigen Übungen als Hausaufgabe mitbekommen», so der Verantwortliche der Urner Nordischen. «Nun ist es an euch, das Sommertraining so zu gestalten, dass bereits beim nächsten Trainingszusammenzug Erfolge sichtbar sind.»