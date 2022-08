Bauen Holzbläser-Ensemble lockt Publikum zu erlesenem Hörgenuss aus der Belle Epoque Die zehn Musikerinnen und Musiker unter der Leitung des Oboisten Heinz Holliger boten dem Publikum am vergangenen Sonntag in der voll besetzten Kirche St.Idda in Bauen ein dynamisches und aufwühlendes Hörerlebnis.

Heinz Holliger, renommierter Oboist, erläutert vor dem Konzert, in welchen historischen Kontext die Komponisten einzuordnen sind. Bild: Claudia Naujoks (Bauen, 21. August 2022)

Als «Schönes Zeitalter» (1895 bis 1914) bezeichnet man die Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der zweiten industriellen Revolution und des daraus resultierenden steigenden Wohlstands vor allem für das mittlere und gehobene Bürgertum. Man zeigte, was man hatte. Auch die Musik drückte Lebensgenuss und Sorglosigkeit aus. Die dargebotenen Stücke französischer Komponisten, die für ein wegweisendes, 1879 von Paul Taffanel gegründetes Pariser Ensemble, das «Société de musique de chambre pour instruments à vent», komponiert und am vergangenen Sonntag in Bauen in Originalbesetzung gespielt wurden, spiegeln diese Entwicklung wider.

Den Anfang machten Préludio et Fughetta op. 40 für sieben Blasinstrumente des stilistisch zu den Spätromantikern zählenden Gabriel Pierné (1863–1937). «Dieses Stück des Freundes von Claude Debussy und Maurice Ravel kommt durch seine an Johann Sebastian Bach angelehnte Konstruktion des Präludiums und Fuge etwas scholastisch daher», erklärt Heinz Holliger in seiner Ansprache. Nach dem Allegro, in dem sich die hohen Bläser das Motiv hin- und herreichten, die tieferen begleiteten und die Anlage der Stimmen eher monofon ist, fing in der folgenden Fughetta scherzando dann das Horn an, das Fugenmotiv vorzugeben, und die anderen fielen polyfon ein. Es zieht sich durch alle Bläser hindurch, die Gleichberechtigung der Stimmen wird deutlich und es entsteht eine fliessende, flotte Melodie. Schon hier zeigt sich das exakte Zusammenspiel der Musiker.

Es wäre eines seiner letzten Werke gewesen, Charles Gounods (1818–1893) Petite Symphonie für neun Blasinstrumente, und von besonderer Eleganz. Auch eine Weiche, wie die bei Schubert, zeichne das Stück aus, erläuterte Holliger. Besonders bewundernswert sei der Klang, den der Komponist mit so wenigen Instrumenten erzeugen würde. Das liege an der Satztechnik, in der das Stück angelegt sei.

Die Musik ist wie ein Tanz

Wie ein nicht enden wollender Teppich aus Klang beginnt das Adagio, um dann in ein tänzerisches Allegro überzugehen. Es kommt leicht und heiter daher. Das Andante cantabile setzt wieder einen Kontrapunkt zu dem rhythmischen, schnellen Satz vorher. Es hüllt ein in eine schöne, friedvolle Stimmung, kein Misston oder spannungsgeladene Vorhalte stören die Idylle. Wunderbar soft und gefühlvoll gespielt von Querflöte, Klarinette und Oboe als führende Stimmen.

Es folgt ein Marsch als Kontrastprogramm: das Scherzo im Allegro moderato, auch hier das präzise Zusammenwirken, vor allem bei den mit Trillern durchsetzten Motiven. Das Finale ist ein luftiges Allegretto.

Temperamentvolles Finale als Rausschmeisser

Tragisch mutet die Biografie und das Schaffen des wohl genialsten Orchestrators der französischen Musik an: André Caplet (1878–1925) war ein Pionier, hat aber leider nur wenig komponiert. Er war der einzige Dirigent, den Claude Debussy voll anerkannte. Im Ersten Weltkrieg von einer schweren Gasvergiftung betroffen, konnte er nicht mehr dirigieren und komponierte nur noch wenige Stücke. Er war ein Pionier in Frankreich und sein früher Tod war ein grosser Verlust für die französische Musik. Die Suite Persane für zehn Blasinstrumente hat iranische Legenden zur Grundlage. Der erste Satz Sharki (Chant d’ Amour), ein Allegretto, wirkt durch seine weitgehende Unisono-Anlage monumental und schon hier mutet die Musik wie Filmmusik an.

Das folgende Andantino, Nihavend genannt, lässt schon Bilder im Kopf aufsteigen. Im letzten Satz, dem Iskia Samaïsi, verstärkt sich der Eindruck:

«Das ist ein Derwischtanz, da werden Säbel und flammende Fackeln hin- und hergeworfen, das ist eine ganz wilde Musik»,

freut sich Heinz Holliger. Es folgt dann auch ein temperamentvolles Finale. Die komplex angelegte Komposition erforderte viel Aufeinanderhören und -schauen, vor allem bei den Crescendi und Decrescendi. Das gelang so gut, dass man sich bei geschlossenen Augen in einer ganz anderen Welt befand. Eines Finales würdig steigerte sich der Tanz in ekstatische Regionen. Für den Schlusston griff der Flötist schliesslich noch zur Piccolo-Flöte. Frenetischer Applaus goutierte das gelungene Konzert: «Grosses Kino», lobte eine Besucherin.