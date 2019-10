Bauen und Seedorf fusionieren als erste Urner Gemeinden Die Bauer und Seedorfer heissen die erste Urner Gemeindefusion gut. In beiden Gemeinden fällt das Resultat deutlich aus. Philipp Zurfluh

Bauen wird zu einem Teil der Gemeinde Seedorf. (Bild: Manuela Jans-Koch)

Premiere im Kanton Uri: Als erste politische Gemeinden haben Seedorf und Bauen eine Fusion beschlossen. Die Seedorfer haben den Zusammenschluss mit 524 zu 128 Stimmen gutgeheissen (Ja-Anteil: 80 Prozent). Knapper fiel das Resultat in Bauen aus: Dort sagten 66 Ja und 29 Nein (Ja-Anteil: 69 Prozent). Konkret wird die Gemeinde Bauen von Seedorf absorbiert: Das heisst, Bauen übernimmt die Gemeindeordnung von Seedorf und die Bauer erhalten neu das Seedorfer Bürgerrecht.

Die Fusion ist ein weiterer Schritt einer bisherigen Zusammenarbeit. So besuchen Schüler von Bauen seit über zehn Jahren die Schulen in Seedorf und seit 2009 ist die Verwaltung der Gemeinde Bauen in die Verwaltungsorganisation der Gemeinde Seedorf integriert. Besonders personell ist die Gemeinde Bauen in Vergangenheit immer wieder an ihre Grenzen gestossen. Deshalb wurde der Bauer Gemeinderat aufgefordert, eine Fusion mit Seedorf zu prüfen. Die Bevölkerung wurde in diese Prozesse einbezogen, Unterstützung lieferte auch die Hochschule Luzern. Als der Schlussbericht der Abklärungen vorlag, haben die beiden Gemeinderäte von Seedorf und Bauen beschlossen, das Projekt weiterzuverfolgen. Zudem sprach der Landrat einen Beitrag an die Fusion von 450’000 Franken. Ausgewiesen haben die beiden Gemeinden Fusionskosten von 522’000 Franken.

Gegner befürchten, fremdbestimmt zu werden

Das Fusionsprojekt stiess aber nicht nur auf Zustimmung. Die Gegner waren der Meinung, dass der Leidensdruck in der Behörde nicht mehr so gross sei wie vor ein paar Jahren. Derzeit könnten alle Ämter besetzt werden. Es bestehe die Gefahr, dass Bauen von Seedorf fremdbestimmt werde. Beide Gemeinden seien finanziell gesund, die Notwendigkeit einer Fusion sei aus ökonomischer Sicht nicht gegeben, so die Fusionsgegner.