Bauen/Seedorf Blaskapelle Böhmisch Plus gibt sich neue Strukturen Zu ihrem fünfjährigen Bestehen hat sich die Blaskapelle Böhmisch Plus, Bauen/Seedorf, neu strukturiert und agiert in Zukunft als Verein. Die Statuten wurden an der Gründungsversammlung genehmigt.

Die Blaskapelle Böhmisch Plus mit ihrem musikalischen Leiter Simon Brandner (ganz links). Bild: Josef Mulle

Mit der Idee, gemeinsam zu musizieren, und vor allem die Freude an der böhmischen Blasmusik zu teilen, wurde im April 2017 in Bauen die Blaskapelle Böhmisch Plus aus der Taufe gehoben. Die rund 12 Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Simon Brandner liessen der Idee auch gleich Taten folgen, denn bereits im ersten Jahr konzertierte die nun jüngste Urner Blaskapelle am Maibaumfest in Bauen. Im August 2019 wagte man sich gar an das erste Jahreskonzert im Mehrzweckgebäude Bauen. Die sichtbare Spielfreude wusste zu begeistern, und es folgten viele Engagements und Anfragen zu den verschiedensten Feiern und Anlässen.

Die Formation wurde bis anhin im administrativen Bereich in der Hauptsache von Othmar («Omi») Infanger geführt, unterstützt von Marvin Zemp, wobei auch die übrigen Mitglieder immer wieder temporär Aufgaben übernommen haben. Der Ruf nach einem Verein wurde aber immer lauter, da mit der Gemeindefusion Bauen-Seedorf auch verschiedene Strukturen angepasst werden mussten. Die von Marvin Zemp aufgestellten Statuten, die sich mehrheitlich an die Vorgaben des ZGB orientieren, wurden an der Gründungsversammlung vom 3. April 2022 in Bauen durchbesprochen und anschliessend genehmigt. An dieser Versammlung wurde gleich auch der erste Vorstand der Blaskapelle Böhmisch Plus in Amt und Würde eingesetzt und setzt sich wie folgt zusammen: Präsident, Peter Arnold, Musikalischer Leiter, Simon Brandner, Vize-Präsident, Philipp Infanger, Kassier, Marvin Zemp, Beisitzer, Stephanie Infanger.

«Böhmisch Plus» spielt am Sommerfest in Schattdorf

Mitte Mai hat sich der neue Vorstand bereits zu seiner ersten Sitzung getroffen mit dem Schwerpunktthema Jahreskonzert 17. September 2022. Bis zu diesem Datum hat die Blaskapelle aber noch einige öffentliche Auftritte zu bewältigen, die man nach der langen Absenz mit grosser Freude angehen wird. Nach den Auftritten im Hotel Schlüssel in Altdorf und einem Geburtstagsfest im Waldstätterhof in Brunnen, ist die Blaskapelle am Sommerfest vom 11. Juni in Schattdorf zu hören. Nach dem Programm der Organisatoren der Katzenmusik Gesellschaft Schattdorf beginnt das Nachmittagskonzert um 14 Uhr in der Grundmatte Schattdorf. Weitere Stationen der Blaskapelle sind: am 13. Juli beim Lido Luzern,

31. August das Gartenkonzert im Restaurant Schächengrund, 10. September das Fusionsfest Seedorf/Bauen, 17. September das Jahreskonzert und am 30. Oktober das Blaskapellen-Treffen, Seedorf.