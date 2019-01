Urner Bauer Sepp ist wieder im Fernsehen Bauer Sepp, bekannt aus «Bauer, ledig, sucht...», hat am Donnerstag einen Auftritt in der TV-Sendung «Schatz oder Plunder – Fundstücke vom Land».

Beim 75-Jahr-Jubiläum der Viehzuchtgenossenschaft Haldi wurden Sepp und Claudia beinahe wie Prominente behandelt. (Bild: pd) Bauer Sepp mit seiner Claudia im Riedertal (Bild: Urs Hanhart, 24. August 2017) Verliebt über alle Ohren. (Bild: Urs Hanhart, 24. August 2017) Zwei, die sich gefunden haben. (Bild: Urs Hanhart, 24. August 2017) Bauer Sepp bei einem der ersten Treffen mit seiner Herzdame Claudia. (Bild: Philipp Zurfluh, 10. Mai 2017) Bauer Sepp will sein Herz nicht nur für Tiere öffnen. (Bild: Urs Hanhart, 15. März 2017) Der Bergbauer bewirbt sich für «Bauer, ledig, sucht...». (Bild: Urs Hanhart, 15. März 2017) Bauer Sepp im vollen Element. (Bild: Urs Hanhart, 15. März 2017) 8 Bilder Bauer Sepp im Bild

Tausende Zuschauer haben mitverfolgt, wie Bauer Sepp (74) aus dem Riedertal, Bürglen, seine Liebe gefunden hat. In der 13. Staffel von «Bauer, ledig, sucht ...» lernte er Claudia (62) kennen. Noch heute sind die beiden ein Paar. Nun gibt es auf demselben Fernsehsender 3 Plus ein Wiedersehen mit dem verliebten Paar. «Schatz oder Plunder – Fundstücke vom Land» heisst die Sendung, bei der Experten von den TV-Bauern wertvolle Gegenstände ersteigern und dafür bares Geld zahlen.

In der zweiten Folge der zweiteiligen Serie, die heute Donnerstag um 20.15 Uhr auf 3 Plus ausgestrahlt wird, bieten auch Sepp und Claudia ihre Fundstücke zum Kauf an. Die Hofdame hat ausgemistet und hofft, das eine oder andere Fundstück versteigern zu können, um mit diesem Sackgeld dann wieder auf Reisen gehen zu können. (pd/zf)