Gurtnellen: Absolventinnen der Bäuerinnenschule gewähren Einblicke

Wer der Bäuerinnenschule in Gurtnellen einen Besuch abstattet und die Werke der Absolventinnen 2019 bestaunen möchte, ist am Samstag, 8. Juni, zum Tag der offenen Tür eingeladen. Unter dem Motto Kantone warten auf die Besucher eine Ausstellung, eine Festwirtschaft und ein Verkaufsstand, an dem Leckeres aus dem Vorratskeller und Hübsches aus dem Nähzimmer erworben werden kann. Von 9.30 bis 16.30 Uhr fährt ein Shuttlebus zwischen Gurtnellen Wiler und Gurtnellen Dorf. Die Anreise mit dem Privatauto ist nicht möglich.