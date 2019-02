Bei der Messung des Stromverbrauchs heisst die Zukunft Smart-Meter

Die rund 9500 Wasserzähler im Kanton Uri werden heute noch einzeln von Hand abgelesen. Bisher haben Mitarbeiter der Urner Elektrizitäts- und Gemeindewerke das gleichzeitige Ablesen der Daten der Strom- und Wasserzähler übernommen. Da die Werke nun auf Smart-Meter setzen, kann die Abwasser Uri (AWU) diese Synergien beim Ablesen künftig nicht mehr nutzen. Statt die alten Zähler nach Ablauf der Werksgarantie lediglich neu zu eichen und um den Aufbau einer eigenen teuren Ableseorganisation zu umgehen, ersetzt die AWU die analogen Geräte durch selbstauslesende statische Wasserzähler. An der GV im November 2018 wurde dafür ein Kredit von 1,725 Millionen Franken gesprochen.

Gemäss AWU-Betriebsleiter Daniel Geisser läuft zurzeit die Offertphase für die Lieferung von rund 10 000 Zählern. «Die Installation ist ab September geplant, wird in AWU-Eigenregie erfolgen und dürfte bis zirka Ende 2020 dauern», so Geisser. Die Geräte sollen einen späteren Anschluss an die Systemplattform der Energieversorger ermöglichen.

Heute schlägt das Ablesen der Zähler bei der AWU mit jährlich rund 72000 Franken zu Buche. Ohne Synergien mit den Stromanbietern und mit einer eigenen Ableseorganisation käme dies um einiges teurer zu stehen. Mit selbstauslesenden Wasserzählern werden es noch einige tausend Franken sein.

Die Kosten der Erstinstallation der Wasserzähler in den Jahren 2008 und 2009 betrugen rund 5 Millionen Franken. «Beim nun anstehenden Ersatz der Wasserzähler handelt es sich ‹lediglich› um ein Auswechseln der Zähler», hielt der Verwaltungsrat der AWU im Zusammenhang mit dem Kreditantrag zuhanden der GV 2018 fest. «Das heisst, der Installationsaufwand kann schneller und kostengünstiger ausgeführt werden als bei der Erstinstallation.» Der Verwaltungsrat geht zudem von einer höheren Nutzungsdauer aus. Es ist somit davon auszugehen, dass die jährliche Mietgebühr von heute mindestens 45 Franken künftig markant sinken wird. (bar)