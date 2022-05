Uri Bei der Pro Senectute Uri haben die Beratungen zugenommen Die Coronapandemie hat auch im Jahr 2021 der Pro Senectute Uri viel abverlangt.

Auch im Jahr 2021 hat die Pandemie die Pro Senectute Uri stark gefordert und ihre Dienstleistungen wesentlich beeinflusst. Das Erstellen und Anpassen von Schutzkonzepten, wie auch Angebote herauf- oder herunterfahren waren ständige Begleiter bei der Arbeit, schreibt die Pro Senectute Uri in ihrer Mitteilung. Trotzdem habe sie dank Flexibilität und Einsatz auch im zweiten Pandemiejahr den älteren Menschen im Kanton Uri stets zuverlässig zur Seite stehen können.

Dabei etablierte sich das Angebot der Sozialberatung als wichtige Stütze in dieser unsicheren Zeit. Im vergangenen Jahr konnte eine Zunahme an Beratungsstunden verzeichnet werden. «Einerseits ist dies auf die ausserordentliche Pandemiesituation zurückzuführen, andererseits zeigt es, dass die Pro Senectute sich als Beratungsstelle für Fragen rund ums Alter weiter etablieren konnte», heisst es in der Mitteilung. Auch die im Jahr 2020 neu geschaffene zentrale Anlaufstelle für Altersfragen wurde in ihrem zweiten Jahr rege genutzt und weiter bekannt gemacht.

Die Bildungs- und Bewegungsangebote ermöglichen vielen älteren Menschen, Kontakte zu pflegen und neue Freundschaften zu knüpfen. Aufgrund der Einschränkungen konnten während fast des gesamten ersten Halbjahrs sämtliche Kurse nicht durchgeführt werden. Dafür wurde für die Sommermonate ein neues Outdoor-Angebot lanciert, welches gemeinsames Bewegen im Freien ermöglichte.

Breite Solidarität aus der Bevölkerung

Die Pro Senectute Uri durfte im vergangenen Jahr erneut auf breite Solidarität der Bevölkerung zählen. Ohne die Unterstützung Dritter hätte sie unmöglich ihre vielseitigen Aufgaben erfüllen können, so die Stiftung. Ein grosses Dankeschön gehe an die Freiwilligen, die mit Herzblut die Pro Senectute Uri unterstützt haben und sich in den Gemeinden in unterschiedlichster Art für die ältere Bevölkerung eingesetzt haben. Mit viel Schwung setzt sich Pro Senectute weiterhin dafür ein, dass die ältere Bevölkerung im Kanton Uri selbstbestimmt älter werden kann. (pd/RIN)