Grosseltern wird für ihr Engagement gedankt Grosseltern unterstützen Familien auf vielseitige und grossartige Weise. Der «Grosselterntag» vom 10. März gibt Enkelkindern, Eltern und der Gesellschaft als Ganzes die Möglichkeit, ihnen dafür zu danken.

Gemeinsame Aktivitäten mit den Enkelkindern halten Grosseltern geistig und körperlich fit. (Bild: Gesundheitsförderung Schweiz)

(pd/bar) Eine neue Rolle, die beim Älterwerden dazukommen kann, ist das Grosseltern-Sein. Als Grosseltern kann man neue Erfahrungen machen und neue Aufgaben übernehmen. Enkelkinder bringen aber definitiv auch neues Leben ins eigene Leben. Gemeinsame Aktivitäten mit den Enkelkindern halten geistig und körperlich fit und machen Freude!

Aber auch die Enkelkinder profitieren vom Zusammensein mit den Grosseltern. Die ungeteilte Aufmerksamkeit, das Vermitteln von Lebenserfahrung, viel Geduld und ein besonders liebevoller Umgang fördern die Entwicklung des Kindes. Häufig fungieren Grosseltern auch als Anwälte der Kinder und können die Brücke vom Enkelkind zu dessen Eltern stärken, wenn diese mal wackelig scheint.

Es muss möglich sein, auch Nein zu sagen

Gemeinsame Aktivitäten von Enkelkindern und Grosseltern sind gewinnbringend für alle Beteiligten, sofern die Grosseltern mit den eigenen Ressourcen achtsam umgehen. Denn es muss möglich sein, auch mal Nein zu sagen. Dies fällt vielen Grossvätern und -müttern schwer. Die Gründe dafür sind verschieden. Wichtig ist, in der Familie im Gespräch zu bleiben und von Zeit zu Zeit nachzufragen, sich selber zu fragen und hinzuschauen, ob wirklich alle Beteiligten profitieren.

Der «Grosselterntag» vom 10. März will in der Schweiz aufmerksam machen auf das grosse Engagement von Grosseltern. Er wurde 2014 vom Grosseltern-Magazin lanciert. Dieser Tag steht für ein grosses Dankeschön an alle engagierten Grosseltern und wird von einigen Ausflugsorten und Kulturinstitutionen auch zum Anlass genommen, ein ganz besonderes Angebot nur für Grosseltern und deren Enkelkinder anzubieten. Die Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung hat im Rahmen des neuen Aktionsprogramms «Gesund ins Alter» Vereine, Kulturinstitutionen und weitere Organisationen eingeladen, am 10. März ein Angebot speziell für Enkelkinder und Grosseltern, oder «nur» die Grosseltern zu lancieren.

Schattdorfer Samariter bieten Kurs an

Der Samariterverein Schattdorf hat reagiert. Er bietet einen Kurs «Notfälle für Kleinkinder» exklusiv für Grosseltern an. Dieser findet am 13. März in Schattdorf statt (siehe www.samariter-schattdorf.ch).

Was Grosseltern für die Gesellschaft, die Familie und die Enkelkinder erbringen ist enorm wertvoll. Nach Berechnungen des Bundesamtes für Statistik leisten Schweizer Grosseltern 160 Millionen Stunden Betreuungsarbeit pro Jahr (Grossmütter 113 Millionen Stunden, Grossväter 47 Millionen Stunden). Das Bundesamt für Statistik bewertet diese unbezahlte Arbeit mit 8,146 Milliarden Franken pro Jahr.