Vorbereitungen für die Tellspiele 2020 laufen in Altdorf auf Hochtouren Am vergangenen Sonntag traf sich die Theaterfamilie vor der Sommerpause nochmals in Altdorf, um einzelne Elemente für die Aufführungen der Tellspiele 2020 einzuüben.

Selbst Obstkisten finden im Proberaum der Dätwyler AG einen inszenatorischen Nutzen für die Tellspielgemeinschaft. (Bild: PD)

(pd/RIN) Am vergangenen Sonntag, 23. Juni, trafen sich etwas über sechzig theaterbegeisterte Tellspielerinnen und Tellspieler im Proberaum der Dätwyler AG in Altdorf, um ein letztes Mal vor den Sommerferien Theaterluft zu schnuppern.

Unter der Leitung der Regisseurin Annette Windlin, dem Regieassistenten Matteo Schenardi und dem Choreografen Lukas Schmocker übten die Kinder, Frauen und Männer bereits einzelne Elemente, die in einer Form in der nächsten Ausgabe der Tellspiele eingesetzt werden könnten. Die feiern am 22. August 2020 Premiere.

Junge Männer für die Tellspiele gesucht

Auffallend war, dass Kinder und Frauen in der Überzahl waren. «Es wäre schön, wenn sich noch ein paar jüngere Männer für ein Engagement bei den Tellspielen begeistern liessen», bemerkte Barbara Bär, Präsidentin der Tellspielgesellschaft. Gelegenheit dazu gibt es nochmals an der offenen Probe vom Samstag, 24. August dieses Jahres. Interessierte können sich auf der Webseite der Tellspielgesellschaft informieren. Dies sei dann auch die letzte Möglichkeit. Bis am 31. August 2019 müssen sich die zukünftigen Tellspielerinnen und Tellspieler entschieden haben, denn dann ist Anmeldeschluss.

Danach wird es in der Hand der Regisseurin Annette Windlin liegen, aus der Vielfalt an Charakteren ein Ensemble für die Aufführung des Tells 2020 zu bilden.