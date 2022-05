Bergbahn Urner führt neu Sattel-Hochstuckli AG Der Flüeler Simon Bissig wird neuer Chef der Bergbahn im Kanton Schwyz. Dort will er seine Erfahrungen als Manager einbringen.

«Die Sattel-Hochstuckli AG freut sich, mit Simon Bissig (34) aus Flüelen einen neuen Geschäftsführer als Nachfolger von Theo Baumann vorstellen zu können», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Simon Bissig ist gelernter Kaufmann und hat sich berufsbegleitend in Unternehmens- und Personalführung weitergebildet. «Seine vielfältigen Kenntnisse hat Simon Bissig bisher in verschiedenen privaten und öffentlichen Unternehmen einbringen sowie Managementerfahrungen als Personal- und Finanzverantwortlicher wie auch als Mitglied der Geschäftsleitung sammeln können», so die Bergbahnbetreiber.

Von links: Martin Ulrich (Verwaltungsratspräsident), Simon Bissig (neuer Geschäftsführer), Theo Baumann (abtretender Geschäftsführer). PD

Familiär sei Simon Bissig mit dem Ski- und Ausflugsgebiet Eggberge verbunden und bringe von dort wichtige Kenntnisse und praktische Erfahrungen der Bergbahnbranche mit. Der Urner wird am 1. August seine Funktion als Geschäftsführer der Sattel-Hochstuckli AG übernehmen.